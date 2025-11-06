"tko zapravo pobjeđuje?"
Čak trećina mladića kladi se na sport: Kako educirati mlade o rizicima kockanja?
Zabrinjavajući podaci pokazuju da je više od 80 posto srednjoškolaca u Hrvatskoj barem jedanput u životu kockalo, a više od trećine mladića redovito se kladi na sportske rezultate.
Trećina mladića se kladi na sportske rezultate
U jeku vrlo izražene ovisnosti o kockanju u Hrvatskoj, stručnjaci upozoravaju da se kockanje vrlo često javlja kao „nevidljivi“ oblik ovisnosti, koji se razvija kroz društveno prihvatljive i legalne aktivnosti.
Upravo zato u Zagrebu danas započinje trodnevna edukacija za provedbu preventivnog programa kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“, koju organiziraju Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska udruga za igre na sreću (HUZIS).
Što se može naučiti na edukaciji?
Edukacija okuplja socijalne pedagoge, psihologe i pedagoge te nastavnike srednjih škola iz cijele Hrvatske s ciljem osnaživanja njihovih kompetencija u provedbi ovog znanstveno utemeljenog preventivnog programa.
Tijekom trodnevne edukacije, polaznici prolaze kroz teorijska predavanja, praktične radionice i simulacije situacija kojima stječu znanja i vještine za provedbu ovog preventivnog programa usmjerenog razvoju socio-emocionalnih vještina mladih, njihovog kritičkog mišljenja te poticanju osobno odgovornog ponašanja u ovom području.
11. po redu edukacija o kockanju
„Kockanje je mladima danas, nažalost, i dalje vrlo pristupačno. Kao i svi drugi, i adolescenti su svakodnevno izloženi vrlo intenzivnom i atraktivnom oglašavanju svih oblika kockanja. Unatoč zakonskim zabranama i pomacima koje smo kao društvo ostvarili, i dalje je potrebno sustavno preventivno djelovati na svim razinama. Veliko mi je zadovoljstvo da već deset godina imamo izvrsnu suradnju s različitim dionicima u educiranju stručnih suradnika i nastavnika srednjih škola u provedbi preventivnog programa „Tko zapravo pobjeđuje?“.
Trenutna edukacija je jedanaesta po redu, a interes škola je i dalje vrlo velik. Rezultati učinkovitosti pokazuju obećavajuće rezultate, no i dalje je veliki izazov djelovati psihoedukativnim intervencijama bez šire društvene podrške. Zbog toga vjerujem da će nadolazeće izmjene Zakona o igrama na sreću, kojima će se značajno smanjiti vidljivost industrije igara na sreću, dodatno pridonijeti pozitivnom razvoju mladih“ istaknuo je prof. dr. sc. Neven Ricijaš, voditelj projekta.
Ovaj preventivni program razvijen je u okviru višegodišnjeg znanstveno-istraživačkog rada pod vodstvom prof. dr. sc. Nevena Ricijaša, a prepoznat je i međunarodno. Rezultati učinkovitosti objavljeni su u renomiranim inozemnim znanstvenim časopisima, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo dodijelio mu je certifikat kvalitete treće razine – program utemeljen na dokazima učinkovitosti.
Mjesec borbe protiv ovisnosti
Ovogodišnja edukacija održava se uoči Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15. studenoga - 15. prosinca) i u kontekstu izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, donesenog ranije ove godine, a koji je značajno postrožio pravila priređivanja igara na sreću, posebno u segmentu oglašavanja, te uveo strože mehanizme identifikacije igrača, a time i zaštite maloljetnika. Novi zakonski okvir stavlja značajniji naglasak na društveno odgovorno priređivanje igara na sreću i međusektorsku suradnju u prevenciji ovisnosti.
„Zadovoljstvo nam je što Hrvatska udruga za igre na sreću ima priliku sustavno podupirati ovaj vrijedan program. Ovakva suradnja akademske zajednice i industrije dobar je primjer međusobnog razumijevanja problema i zajedničke želje za njegovim rješavanje“ istaknula je Matea Mateković, tajnica Hrvatske udruge za igre na sreću.
Edukacija „Tko zapravo pobjeđuje?“ još je jedan primjer kako sustavna višegodišnja suradnja akademske zajednice, odgojno-obrazovnog sustava i industrije može pridonijeti odgovornom pristupu društvenim izazovima. Kroz jačanje kompetencija nastavnika i stručnih suradnika, program dugoročno doprinosi sigurnijem školskom okruženju i stvaranju generacija mladih otpornijih i kritičnijih u odnosu na suvremene rizike.
