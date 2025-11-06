Čak trećina mladića kladi se na sport: Kako educirati mlade o rizicima kockanja?

„Kockanje je mladima danas, nažalost, i dalje vrlo pristupačno. Kao i svi drugi, i adolescenti su svakodnevno izloženi vrlo intenzivnom i atraktivnom oglašavanju svih oblika kockanja. Unatoč zakonskim zabranama i pomacima koje smo kao društvo ostvarili, i dalje je potrebno sustavno preventivno djelovati na svim razinama. Veliko mi je zadovoljstvo da već deset godina imamo izvrsnu suradnju s različitim dionicima u educiranju stručnih suradnika i nastavnika srednjih škola u provedbi preventivnog programa „Tko zapravo pobjeđuje?“.