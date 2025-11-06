Oglas

Pripremite se na naglu promjenu, mogući i jači pljuskovi i grmljavina

Tea Blažević
06. stu. 2025. 07:03
4.5.2025. Rijeka - Grmljavina pracena kisom donijela je najavljeno osvjezenje i promjenu vremena. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL
Pretežno vedro je u većini krajeva Hrvatske, osobito duž obale. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, vidljivost je smanjena, vozače se poziva na oprez. U nastavku četvrtka prevladavat će većinom sunčano.

Petak bi kopnenim krajevima mjestimice mogao donijeti dugotrajniju maglu, o čemu će ovisiti rast temperatura. Zbog utjecaja sredozemne ciklone, na jugu lokalno kiša.

Za vikend će biti nestabilno, u subotu će kiše i pljuskova biti glavnom u Dalmaciji. Tek je koja kap kiše moguća u unutrašnjosti.

I tijekom nedjelje kiša i pljuskovi uglavnom će se držati Dalmacije, gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Nestabilno će početi i novi radni tjedan.

Teme
vremenska prognoza vrijeme

