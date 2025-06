Cijene rastu, gosti se žale: "Imali smo duplo viši rast cijena od naših konkurenata"

Zvonimir Barisin / Pixsell

Za pad broja turista u prvih pet mjeseci mnogi okrivljuju visoke cijene. No one svejedno ne padaju, nego ponegdje čak i rastu, uz računicu da to neće nanijeti štetu jer će gostiju i dalje biti. Iz Vlade upozoravaju da je to kontraproduktivno, a upozorenje stiže i iz HNB-a. Guverner ističe da nam zbog toga realna potrošnja već pada.

Podijeli

Oglas

Smještaj su platili prije dolaska i tu su cijenu prihvatili. No iznenađenja su slijedila kad su stigli u Hrvatsku, izvan pansiona.

"Lani smo vožnju taksijem od Pule do Rovinja platile 60 eura, a sada nas je stajala čak 120 eura. Sve je znatno poskupjelo", požalila se HRT-u Maria, gošća iz Španjolske.

"Hrana vam je skupa, ali manikuru sam tu platila 30 eura, a u Belgiji bi me stajala 60 eura", usporedila je cijene gošća iz Belgije.

"Sve je poskupjelo", kratko je ocijenio gost iz Njemačke.

Žale se i nautičari

Čak se i nautičari žale. U Splitu su za lipanj i srpanj zakupili manje vezova.

"Možemo primijetiti da naši gosti sve manje jedu po restoranima, sve više kuhaju po brodovima. Vidimo po plinskim bocama i po količini plina koje im dajemo. Sve više vremena provode svih 7 dana na brodu, što nije dobro ni za naša plovila ni za baterije", istaknula je Sara Douzzan Županović, voditeljica Grupacije pružatelja usluga smještaja na plovilima pri HGK - ŽK Split.

Ugostitelji se žale na više cijene sirovina, najma, režije…

"Mislim da su i vani cijene iste kao i kod nas. Postali smo Europa i radnici su poskupjeli isto kao i u Europi", smatra Anton Fariš, ugostitelj iz Rovinja.

Neki su računali na to da turisti neće štedjeti na malim zadovoljstvima pa su se i tu zaigrali s cijenama.

Kava s mlijekom u hotelu s 5 zvijezdica u Zagrebu košta 3,5 eura. Puno u odnosu na kafić iza ugla gdje kava košta 2,2 eura. Ali je i malo, u odnosu na cijene u Opatiji gdje ćete kavu s mlijekom u hotelu iste kategorije platiti čak 6 eura.

Iz Vlade pozivaju turistički sektor na zdrav razum

"Apeliram na mudrost i razum kako nam se ne bi dogodilo da jednu godinu ostanemo bez gostiju zbog nekakvih pretjerivanja u tom sektoru", naglasio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Upozorenje i od guvernera HNB-a.

"Ponavljam da smo imali duplo viši rast cijena u zadnje tri godine od naših konkurenata na Mediteranu, da smo zbog toga počeli gubiti udio na tržištu Mediterana u noćenjima i da nam realna potrošnja već pada", istaknuo je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

I ekonomisti primjećuju da smo pretjerali u odnosu na konkurenciju.

"Onda imate diskrepanciju - 50% porast cijena i 15% porast kupovne moći onih koji nama dolaze. I što se onda dešava? Ti turisti pogledaju lijevo i desno", rekao je ekonomski analitičar Mladen Vedriš.