Vitamini za bubrege: Ključne tvari za zdravlje mokraćnog sustava

Kod osoba sa zdravim bubrezima, umjerena količina vitamina C je korisna, no kod bubrežnih bolesnika visoke doze mogu uzrokovati nakupljanje oksalata, što može potaknuti stvaranje oksalatnih bubrežnih kamenaca. Stoga se za pacijente s oštećenjem bubrega preporučuje unos do 60 mg dnevno, iz prirodnih izvora, dok se dodaci uzimaju isključivo prema preporuci nefrologa.