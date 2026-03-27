Što je s Vjesnikom? Stručnjak otkrio može li izdržati ove nalete vjetra

27. ožu. 2026. 11:07
27.03.2026.Zagreb - Ministri Medved, Božinović i Bacic obisli su Vjesnikov neboder Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Ostaje otvoreno pitanje koliko je Vjesnikov neboder doista očišćen te postoji li mogućnost da vjetar raznosi preostali otpad.

Udari vjetra u Zagrebu od jučer poslijepodne povremeno prelaze 90 kilometara na sat, a na automatskoj postaji Sokolovac zabilježeni su i orkanski udari od oko 120 kilometara na sat.

Zagrepčanima, osobito onima koji žive u blizini Vjesnikova nebodera, situacija izaziva zabrinutost. Ipak, Mario Uroš, konstrukter iz Hrvatski centar za potresno inženjerstvo i izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, ističe da razloga za strah ne bi trebalo biti.

"Maknuta je fasada pa neboder ne pruža otpor vjetru što je dobro jer on može slobodno prolaziti kroz njega – objašnjava. Dobra stvar je, dodaje, i što pada kiša pa se niti čestice azbesta ne prenose okolo, penosi Večernji list.

Unatoč tome, ostaje otvoreno pitanje koliko je Vjesnikov neboder doista očišćen te postoji li mogućnost da vjetar raznosi preostali otpad.

PROČITAJTE JOŠ

