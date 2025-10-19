Članica ravnateljstva policije o maloljetničkom nasilju: Ogromna je odgovornost roditelja

Matijević je upitana i što misli o tome da se smanji kaznena odgovornost maloljetnika s 14 na 12 godina. "Mislim da to nije rješenje i mislim da ne trebamo biti jedna od država koja najdrastičnije smanjuje kaznenu odgovornost maloljetnika. Mislim da kao društvo trebamo puno snažnije reagirati u ranoj detekciji, intervenciji, ali i u pravovremenim izmjenama određenih odluka - radi li se o pedagoškim, odgojnim mjerama, mjerama unutar pravosudnih sustava. Mislim da trebamo puno bolje i snažnije reagirati na vrijeme na nasilje koje djeca ispoljavaju", kaže Matijević.