Drugi prosvjed protiv vršnjačkog nasilja: "Opet smo se okupili da pošaljemo jaču poruku"

Novi prosvjed protiv nasilja u zagrebačkoj Dubravi. Udruga Roditelji za djecu ponovno ga je organizirala kako bi upozorila na probleme maloljetničkih napada na vršnjake, ali i odrasle osobe u tom dijelu Zagreba.
Udruga "Roditelji za djecu"
Udruga "Roditelji za djecu" smatra kako institucije nisu reagirale na prvi prosvjed pa su se opet okupili, ovaj put ispred Kulturnog centra u Dubravi.
Među zahtjevima se svakako ističe onaj za spuštanje dobne granice za kaznenu odgovornost djece s 14 na 12 godina te veća prisutnost policije na ulicama. Pojačana prisutnost već se može vidjeti, no žele biti sigurni da će to biti dugoročno te da će njihova djeca biti sigurna, prenosi HRT.
Kako je istaknula, prosvjednicima su se pridružili i roditelji iz Prečkog gdje se prošle godine dogodila strašna tragedija.
Ujedinjeni u poruci: "Ne nasilju"
"Roditelji su ujedinjeni u jednoj poruci - "Ne nasilju". Poručili su da neće stati te da, a ako ne dobiju odgovore ni nakon ovog prosvjeda, još više će pokušavati jer je sigurnost djece na prvom mjestu", dodala je.
"Drugi prosvjed je tu zato što nam se nitko nije javio s vrha. Ovdje smo se opet danas okupili u nadi da pošaljemo jaču poruku. Naša djeca se ne mogu zaštititi sama. Ovdje smo da ujedinimo roditelje, djecu i sustav u jedno, da nas napokon čuju.
Da se svi zajedno udružimo i krenemo raditi za našu djecu onako kako bi bilo najbolje da ih sve zaštitimo", rekla je organizatorica prosvjeda Helena Ančić.
