Oglas

Vršnjačko nasilje

Zagrebačka policija identificirala još dvojicu maloljetnih nasilnika sa Savskog mosta

author
Hina
|
06. lis. 2025. 14:09
savski most
N1

Zagrebačka policija je kroz nastavak intenzivnog kriminalističkog istraživanja identificirala još dvojicu maloljetnika osumnjičenih za nasilničko ponašanje na štetu maloljetnika koje je zabilježeno prošlog četvrtka navečer na okretištu autobusa na Savskom mostu.

Oglas

Policija je podsjetila da je ranije priveden jedan maloljetnik koji je 2. listopada na Savskom mostu ušao u autobus javnog gradskog prijevoza te tražio od oštećenog maloljetnika da izađe iz vozila.

Nakon što je izišao, nekoliko maloljetnika ga je verbalno napalo ponižavajući ga, nakon čega je i fizički napadnut. Oštećeni je tada uspio pobjeći u autobus nakon čega su ga bezuspješno pokušali nasilno izvući iz autobusa te su pobjegli, kažu u policiji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanje protiv trojice osumnjičenih maloljetnika nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno je posebno izvješće te su predani pritvorskom nadzorniku. 

Teme
maloljetnici policija savski most vršnjačko nasilje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ