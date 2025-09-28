Oglas

majka pretučenog dječaka:

Održan prosvjed u Retkovcu: "Kamere na školi ne rade, sin mi ide sa suzavcem u školu"

N1 Info
28. ruj. 2025. 16:46
PIXSELL / Patrik Macek/PIXSELL

U Dubravi je danas održan 30-minutni prosvjed roditelja ispred Osnovne škole Retkovec zbog učestalih i krvavih napada maloljetničkih skupina. Organizatori poručuju kako će ponovno izaći na ulice ako se Vlada ne očituje u roku od 30 dana.

Zahtjevi prosvjednika

Organizatori traže od Vlade da se dobna granica za kaznenu odgovornost spusti s 14 na 12 godina. Naglašavaju da cilj nije slanje djece u zatvor, nego smještaj u popravne domove ili uvođenje kaznene odgovornosti roditelja.

Uz to, traže da se žrtvama nasilja osigura adekvatna psihološka pomoć te da se policija vrati na ulice kako bi se povećala sigurnost građana.

Situacija u kvartovima

Prema riječima organizatorice Helene Ančić, u nekoliko zagrebačkih naselja – Novom Jelkovcu, Sesvetama, Dubcu, Retkovcu i Dubravi – već neko vrijeme djeluje petnaestak nasilnih maloljetnika koji maltretiraju i djecu i odrasle. Upravo zbog toga roditelji smatraju da je nužno hitno djelovanje institucija.

Majka napadnutog dječaka: Kamere na školi ne rade

Govorila je i majka napadnutog dječaka kaže da kamere na školi ne rade, a prozvala je i gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je rekao da se napad nije dogodio u školskom dvorištu.

Njen sin sada ide u školu sa suzavcem, rekla je i zatražila intervenciju države i policiju na ulicama. 

"Znate li što znači otrgnuti letvu s klupe i s njom tući do krvi, do kraja?", rekla je i dodala da će ići do kraja. "Ne želim više čekati svoje dijete u strahu doma, hoće li doći živo ili mrtvo. Ali doslovno", rekla je.

Stručna upozorenja

Psihologinja Ella Selak Bagarić upozorava da se radi o obliku organiziranog dječjeg nasilja koje zahtijeva sveobuhvatan pristup, a ne samo spuštanje dobne granice za kaznenu odgovornost. Naglašava da u rješavanje problema trebaju biti uključene i obitelji, škole te nadležne institucije.

Teme
maloljetnici nasilje organizirano dječje nasilje oš retkovec retkovec tučnjave

