Održan prosvjed u Retkovcu: "Kamere na školi ne rade, sin mi ide sa suzavcem u školu"

U Dubravi je danas održan 30-minutni prosvjed roditelja ispred Osnovne škole Retkovec zbog učestalih i krvavih napada maloljetničkih skupina. Organizatori poručuju kako će ponovno izaći na ulice ako se Vlada ne očituje u roku od 30 dana.
Oglas
Zahtjevi prosvjednika
Organizatori traže od Vlade da se dobna granica za kaznenu odgovornost spusti s 14 na 12 godina. Naglašavaju da cilj nije slanje djece u zatvor, nego smještaj u popravne domove ili uvođenje kaznene odgovornosti roditelja.
Uz to, traže da se žrtvama nasilja osigura adekvatna psihološka pomoć te da se policija vrati na ulice kako bi se povećala sigurnost građana.
Situacija u kvartovima
Prema riječima organizatorice Helene Ančić, u nekoliko zagrebačkih naselja – Novom Jelkovcu, Sesvetama, Dubcu, Retkovcu i Dubravi – već neko vrijeme djeluje petnaestak nasilnih maloljetnika koji maltretiraju i djecu i odrasle. Upravo zbog toga roditelji smatraju da je nužno hitno djelovanje institucija.
Majka napadnutog dječaka: Kamere na školi ne rade
Govorila je i majka napadnutog dječaka kaže da kamere na školi ne rade, a prozvala je i gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je rekao da se napad nije dogodio u školskom dvorištu.
Njen sin sada ide u školu sa suzavcem, rekla je i zatražila intervenciju države i policiju na ulicama.
"Znate li što znači otrgnuti letvu s klupe i s njom tući do krvi, do kraja?", rekla je i dodala da će ići do kraja. "Ne želim više čekati svoje dijete u strahu doma, hoće li doći živo ili mrtvo. Ali doslovno", rekla je.
Stručna upozorenja
Psihologinja Ella Selak Bagarić upozorava da se radi o obliku organiziranog dječjeg nasilja koje zahtijeva sveobuhvatan pristup, a ne samo spuštanje dobne granice za kaznenu odgovornost. Naglašava da u rješavanje problema trebaju biti uključene i obitelji, škole te nadležne institucije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas