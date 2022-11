Crne mrlje ugrozile eko sustav kod Ližnjana, nije valjda krivo more?

Podijeli:







Kraj obale istarskog mjesta Ližnjan na samom jugu Istre uočene su crne mrlje koje bi potencijalno mogle predstavljati veliku ugrozu za morski ekološki sustav. Rafinerija u Rijeci i HEP peru ruke, a odakle onečišćenje, ne zna se. Prizori koji vas moraju potresti, bez obzira koliko ste vezani uz more. Crna masa prekrila je kamenje. Odnekud iz mora i stolica. Sablasni kostur. U kanti taj opasni ulov.

Neki su rekli gustoće, pa i boje, ne vidi se dobro kut, kao Nutella.

“Moja reakcija je da je to žalosno jer ovo dok se očisti, trebat će proći jako puno vremena. A mi živimo od turizma”, kaže građanin Ivan Kocić.

Iz Ližnjana inače vuče porijeklo i Peđa Grbin. Njegov prezimenjak pokušava kistom očistiti kamenje.

“Tu treba puno ljudi. Ovdje sam kao mali kopao, to mi je kao dvorište doma. Ja bih htio da se to očisti, ali kako? Pokušajte mi vi reći”, govori Branko Grbin.

“Nemam riječi, nemojte me ništa ni pitati. Jeste li vidjeli što je tamo, pa ne postoji kazna za nekog što je ovdje napravljeno. Prestrašno”, dodaje Jadranka Kostešić.

Analiza će se čekati danima

Od ponedjeljka na terenu su brojne ekipe riječke Dezinsekcije, lokalni komunalci i druge službe. Postavljena je brana, čisti se i ručno. Težak posao je pred njima. Zahvaćeno je golemo područje ližnjanske obale.

“Nas srce boli kao i sve mještane i ljude koji su ovdje prošli. Ovo što ovdje vidimo iza nas nalazi se u lučici Kuje, ali nažalost i duž cijele naše obale. Osobno sam prošao skroz do luke Budava, onda znate koliko je to površine obale i koliko je to vala”, ističe načelnik općine Ližnjan Marko Ravnić.

Što im je to došlo, nafta, mazut, od koga, možemo samo nagađati? Istraga traje, uzorci su uzeti. I DORH i Zavod za javno zdravstvo. Analiza će se čekati danima. Akciju čišćenja vodi Lučka kapetanija.

“Ne želim špekulirati, zato postoje uzorci. Onečišćenje je k nama došlo s mora i dok analiza ne pokaže odakle i kako, ne bih željela nikog okriviti. Ne želim špekulirati ništa”, govori lučka kapetanica Dolores Brenko Škerjanc.

Tko je kriv?

Je li doista s nekog broda u Kvarneru? Ili ipak s kopna. Dva potencijalna krivca, Riječka rafinarija nafte i Temoeletrana Rijeka, odlučno su odbacili svaku odgovornost.

“Željeli bismo naglasiti kako u Rafineriji nafte Rijeka nije zabilježeno nikakvo istjecanje ugljikovodika u more. Također, podsjećamo da je Rafinerija nafte Rijeka završila s obustavom postrojenja 4. studenog 2022. zbog provođenja radova na projektu nadogradnje rafinerije. Slijedom navedenog, ne postoji mogućnost da bi Rafinerija nafte Rijeka mogla biti odgovorna za ekološki incident u Ližnjanu, navode u priopćenju iz INA-e.

“Praktično je nemoguće da bi onečišćenje obale bilo uzrokovano istjecanjem loživa ulja iz TE Rijeka”, tvrde iz HEP-a.

Nije valjda da krivo je more…