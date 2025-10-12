Crodemoskop: Kome pada podrška već treći mjesec zaredom

Sada dolazimo do bivših ministara koji već dugo nisu u politici, ali ispitanici ih i dalje spominju. Bivši ministar Vili Beroš ovoga je tjedna, optužnici unatoč, dobio stari posao u Vinogradskoj bolnici i kao najnegativnijeg vidi ga 2,9 posto ispitanika. Nakon njega tu je i bivša ministrica Žalac (2,2 posto) koja je u ponedjeljak trebala doći u zatvor ali nije jer je tražila odgodu. Slijedi aktivni političari: Hrvoje Zekanović (2,2 posto) pa Gordan Jandroković (2 posto).