VIDEO / Liječnici nisu vidjeli veću bebu: Divovski dječak postao internet senzacija

Jeste li čuli za divovske bebe? Vjerojatno jeste, ali prilika da ih vidite uživo vrlo je rijetka.
Divovske bebe u posljednje su vrijeme postale hit na društvenim mrežama, a roditelji rado dijele svoja iskustva s teškim trudnoćama i porođajima. Trenutno je pažnju javnosti privukao dječak po imenu Cassian, čije su tjelesne mjere iznenadile čak i liječnike.
Žena iz Sjedinjenih Američkih Država izazvala je lavinu reakcija na internetu nakon što je otkrila koliko je veliku bebu rodila, piše The Sun.
Shelby Martin rodila je sina Cassiana, koji je svojom težinom oborio sve rekorde u bolnici u kojoj je došao na svijet. Neposredno nakon poroda snimljena je njegova fotografija koja je objavljena na društvenim mrežama, gdje je ubrzo postala svjetska senzacija.
Shelby je na svom TikTok profilu podijelila video iz rodilišta koji je vrlo brzo postao viralan i prikupio više od 35 milijuna pregleda. Video započinje prikazom majke u bolničkoj haljini s izrazito velikim trbuhom, a zatim prikazuje njezina sina neposredno nakon poroda.
Cassian je rođen s nevjerojatnih 5,8 kilograma. Čak su i liječnici u bolnici bili zapanjeni i izjavili da je riječ o najvećem novorođenčetu rođenom u toj ustanovi u posljednje tri godine.
Za usporedbu, prosječna težina novorođenčadi kreće se između 2,5 i 4 kilograma, dok su obično dugački između 45 i 55 centimetara. Drugim riječima, mali Cassian bio je više od jedan i pol put teži od prosječne bebe i dugačak poput tromjesečne!
Kao da sama veličina nije bila dovoljna da impresionira javnost, Cassian je rođen upravo na rođendan svoje majke. Shelby je u opisu videa istaknula da je to njezin “najveći poklon ikada”.
Vijest o bebi koja je oborila rekord stigla je i do američke televizijske postaje WSMV, a internet je preplavila lavina komentara. Više od 50.000 korisnika reagiralo je na video, izražavajući nevjericu i divljenje. Mnogi su se pitali kako je Shelby uspjela roditi tako veliku bebu, dok su se drugi duhovito šalili na račun Cassianove veličine.
