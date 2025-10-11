Jedan proizvod "preko noći" će riješiti problem crnih mrlja na silikonu oko kade

Plijesan u kupaonici može izazvati crne mrlje, osobito na silikonu oko kade, no možete ih se riješiti samo uz pomoć octa – dovoljno ga je ostaviti da djeluje preko noći.
Crne naslage na silikonu najčešće su posljedica plijesni koja nastaje zbog povišene vlage, loše cirkulacije zraka, organskih ostataka na površini (poput sapuna, gela za tuširanje ili šampona) te topline u prostoru.
Osim što stvara neugodan miris, plijesan može oštetiti površine i s vremenom se proširiti po zidovima, stropu ili podu. Uklanjanje crne plijesni sa silikonskih brtvila zna biti tvrdoglavo, ali postoji jednostavan trik koji se sve češće dijeli na društvenim mrežama – i doista djeluje.
👉 Postupak:
Na zahvaćeno područje nanesite ocat, a preko njega stavite pamučni jastučić ili kuhinjski ubrus. Ostavite da odstoji tijekom noći.
Ocat sadrži kiselinu koja lako prodire u strukturu plijesni i uništava spore, a njegova antimikrobna svojstva stvaraju okruženje u kojem se bakterije, gljivice i plijesan više ne mogu razvijati – sprječavajući tako njihovu ponovnu pojavu.
💡 Savjet:
Ponovite ovaj postupak jednom tjedno. Brzo djeluje, a redovitom primjenom spriječit ćete da se plijesan ponovno pojavi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
