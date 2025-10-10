Okrenut će vam se želudac: Zaposlenik trgovine otkrio što rade s mesom kojem je istekao rok trajanja

No, očito se tu i tamo nađu nepošteni trgovci, kao što je prije nekog vremena otkrio jedan od zaposlenika trgovačkog lanca u Srbiji. Medijima je otkrio što rade kada u njihovim trgovinama proizvodima istekne rok trajanja. Odlučio je razotkriti ponašanje svojih poslodavaca i priznati što zaposlenici moraju činiti kako bi prikrili pogreške u trgovinama u kojima rade. Njegova je priča izazvala velik odjek i jasno pokazala da opreza nikad nije previše.