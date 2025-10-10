Oglas

OPREZA NIKAD DOSTA

Okrenut će vam se želudac: Zaposlenik trgovine otkrio što rade s mesom kojem je istekao rok trajanja

N1 Hrvatska
10. lis. 2025. 09:15
meso, trgovina
Pexels / Ilustracija

Jasno je da se hrana – jednom kad dospije na police trgovina – mora prodati prije isteka roka trajanja. U većini slučajeva to se i dogodi, no ponekad se dogodi da rok uporabe istekne prije nego što proizvod bude prodan. U takvim slučajevima treba ga povući iz prodaje – i trgovački lanci to doista i čine.

No, očito se tu i tamo nađu nepošteni trgovci, kao što je prije nekog vremena otkrio jedan od zaposlenika trgovačkog lanca u Srbiji. Medijima je otkrio što rade kada u njihovim trgovinama proizvodima istekne rok trajanja. Odlučio je razotkriti ponašanje svojih poslodavaca i priznati što zaposlenici moraju činiti kako bi prikrili pogreške u trgovinama u kojima rade. Njegova je priča izazvala velik odjek i jasno pokazala da opreza nikad nije previše.

"Svi radimo sve. Istodobno premještamo kutije s prolaza, režemo meso, skrivamo proizvode kojima je istekao rok trajanja, vraćamo ih na police, popravljamo hladnjake koji se kvare barem jednom tjedno“, rekao je radnik čiji je identitet ostao skriven, a prenosi metropolitan.

Ispričao je i što rade s mesom nakon što mu istekne rok trajanja: „Ako se svježe meso ne proda, ne baca se. Šalje se na daljnju obradu. Takvo se meso pere u octu i vodi, nekoliko puta melje u stroju, dodaju se začini i od njega se prave kobasice i ćevapi“, otkrio je.

Dodao je i da se proizvodi kojima istekne rok trajanja najčešće ne povlače iz prodaje – na taj se način sprječava gubitak. Umjesto toga, radnici su zaduženi za mijenjanje naljepnica s datumima na proizvodima! Uz to je potrošače pozvao da budu vrlo oprezni pri kupnji prehrambenih proizvoda i da se svakako pridržavaju savjeta koji im mogu pomoći prepoznati stare proizvode.

Teme
hrana meso trgovci trgovine

