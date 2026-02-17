Dabro komentirao novu snimku: "Sviram sve što mi naruče"

Isplivala je nova snimka s Josipom Dabrom koji svira harmoniku na pjesmu koja slavi Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata.
Oglas
Iako su stranački kolege Josipa Dabru branili tvrdeći da je pjesmu kojom slavi Antu Pavelića pjevao zbog poklada, isplivao je novi video snimljen 27. travnja 2025. godine.
Riječ je o istoj pjesmi, no ovoga puta Dabro svira harmoniku u koju je zataknuta novčanica. I na ovoj snimci pjevaju se stihovi "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata".
"Nisam pjevao"
Dabro je za Dnevnik.hr komentirao novu snimku: "Ja sam harmonikaš od svoje pete godine, sviram često i sviram sve što mi naruče. Na ovoj snimci nisam pjevao i to pjevam samo na pokladama", rekao je.
Tvrdi da se u spornoj pjesmi ne spominje Ante Pavelić. "To je narodna pjesma, ne spominje se Pavelić", povlači se Dabro.
A o čijem onda grobu vođe svih Hrvata u Madridu govore stihovi? "Ne znam, možda o nekom iz Habsburške monarhije", odgovorio je saborski zastupnik Domovinskog pokreta.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas