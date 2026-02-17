Kaufland povukao proizvod: "Ako ste ga kupili, nemojte ga konzumirati"

"Uočili smo nešto vrlo sumnjivo na policama jednog trgovačkog lanca. Naime, u Kauflandu se prodaje 'senfovo ulje" (ulje gorušice), koje se u svijetu koristi u kozmetičke svrhe, ali se i smatra iznimno kontroverznim za jelo!", upozorili su iz građanske inicijative "Halo, inspektore".