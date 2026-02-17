Kaufland povukao proizvod: "Ako ste ga kupili, nemojte ga konzumirati"

Kaufland je obavijestio kupce o opozivu proizvoda AliBaba Mustard Oil (Ulje gorušice) 500 ml, EAN kod: 8056994274226, s rokom trajanja 25.08.2026.
"Uočili smo nešto vrlo sumnjivo na policama jednog trgovačkog lanca. Naime, u Kauflandu se prodaje 'senfovo ulje" (ulje gorušice), koje se u svijetu koristi u kozmetičke svrhe, ali se i smatra iznimno kontroverznim za jelo!", upozorili su iz građanske inicijative "Halo, inspektore".
Kaufland povukao proizvod
Kaufland je reagirao opozivom proizvoda: "Predmet opoziv AliBaba Mustard Oil (Ulje gorušice) 500 ml. Poštovani kupci, ovim putem Vas obavještavamo o opozivu proizvoda AliBaba Mustard Oil (Ulje gorušice) 500 ml, EAN kod: 8056994274226, s rokom trajanja 25.08.2026. Proizvod se odmah povlači iz prodaje zbog pogrešne deklaracije. Naime, proizvod nema odgovarajuću originalnu deklaraciju te je moguća zamjena namjene proizvoda.
Ovaj opoziv provodimo u skladu s našim poslovnim principima prema kojima su zdravlje i sigurnost naših kupaca jedan od glavnih prioriteta.
Ukoliko ste kupili navedeni proizvod, molimo Vas da ga ne koristite niti konzumirate. Opoziv se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod.
Molimo Vas da proizvod vratite u prodajni centar gdje je kupljen kako bi Vam bio izvršen povrat cjelokupnog iznosa.
Zahvaljujemo na razumijevanju te Vam stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja", napisali su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
