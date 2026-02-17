Nagla promjena: Stiže obilna kiša, bit će i do 16 stupnjeva, a kraj tjedna vraća zimu i snijeg

Pretežno oblačno je diljem zemlje, vedro je na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji i dijelu unutrašnjosti ima i slabe oborine, kolnici su stoga mjestimice mokri ili vlažni te skliski, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Otežava i magla koje ima lokalno na kopnu. Na moru je vjetrovito, puše jak sjeverozapadnjak. U nastavku utorka će još povremeno biti kiše na južnom Jadranu, također i na kopnu još malo kiše, moguće i susnježice. Poslijepodnevni sati donose više sunčanog vremena i tek malo oborine u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i na krajnjem jugu.