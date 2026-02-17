VREMENSKA PROGNOZA
Nagla promjena: Stiže obilna kiša, bit će i do 16 stupnjeva, a kraj tjedna vraća zimu i snijeg
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno oblačno je diljem zemlje, vedro je na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji i dijelu unutrašnjosti ima i slabe oborine, kolnici su stoga mjestimice mokri ili vlažni te skliski, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Otežava i magla koje ima lokalno na kopnu. Na moru je vjetrovito, puše jak sjeverozapadnjak. U nastavku utorka će još povremeno biti kiše na južnom Jadranu, također i na kopnu još malo kiše, moguće i susnježice. Poslijepodnevni sati donose više sunčanog vremena i tek malo oborine u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i na krajnjem jugu.
U srijedu će biti većinom sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Navečer će sa zapada rasti naoblaka, lokalno može pasti malo kiše pretežno na sjevenom Jadranu i u Gorskom kotaru. Zapuhat će vjetar južnog smjera, kao uvod u novu promjenu vremena.
Tijekom noći na četvrtak oborine će biti i drugdje duž Jadrana, u četvrtak i diljem Hrvatske, osobito u drugom dijelu dana. Lokalno će biti obilnije oborine, većinom duž Jadrana i uz Jadran. Puhat će jako i vrlo jako jugo. Uz južinu će osjetno zatopliti.
U noći na petak i tijekom petka zapuhat će vjetar sjevernog smjera pa će prodrijeti hladniji zrak, stoga se očekuju susnježica i snijeg, u gorju prije svega.
Subota donosi većinom suhe prilike, tek bi u noći na nedjelju i potkraj nedjelje prolazno moglo biti slabe oborine. Od nedjelje ponovno toplije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
