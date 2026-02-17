Oglas

Isplivala nova snimka: Pjeva se o Anti Paveliću, Dabro svira harmoniku

N1 Info
17. velj. 2026. 12:35
Josip Dabro / Facebook

Pojavila se nova snimka saborskog zastupnika Josipa Dabre koji svira harmoniku na pjesmu koja slavi Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata.

Na novoj snimci Dabro svira harmoniku te se ponovno čuju stihovi "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata".

Riječ je o istoj pjesmi koja je izazvala snažne reakcije u javnosti, nakon što ju je Dabro otpjevao  tijekom "pokladnog jahanja" u Komletincima., piše dnevnik.hr.

Snimka se još uvijek nalazi na njegovom profilu na Facebooku.

Teme
josip dabro

