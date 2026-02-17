Štern o zahtjevu Mađarske i Slovačke: Nisu oni vlasnici JANAF-a i Hrvatske. Trebali bismo reagirati

"Vjerojatno hoće, Hrvatska nema razloga da to zaustavi. Ako se Bruxelles i OFAC slože s tim da su i tankeri prijevozni sredstvo koje prevoze rusku naftu dozvoljeni, za sada nisu. Ako dođe do toga da se ruska nafta transportira JANAF-om nema drugog načina nego da se dopremi tankerima. Nisam vidio ni jednu pravu reakciju Hrvatske na ovaj ultimativnu ton "mi tražimo". To se nije čulo od Khuen-Héderváryja. U poslovnom i diplomatskom svijetu ne postoji "mi tražimo" među zemljama koje su susjedi i prijatelji. Nisu oni vlasnici JANAF-a i Hrvatske. Hrvatska bi trebala imati reakciju na takav način komunikacije. Da će ta nafta doći do Slovačke i Mađarske je neupitno, ako to dozvole Bruxelles i OFAC nema razloga da Hrvatska to ne dozvoli", rekao je Davor Štern.