Ruska nafta i sankcije
Štern o zahtjevu Mađarske i Slovačke: Nisu oni vlasnici JANAF-a i Hrvatske. Trebali bismo reagirati
Energetski stručnjak Davor Štern u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića komentirao je zahtjev Mađarske i Slovačke da im Hrvatska dopusti dovoz ruske nafte.
"Nisu oni vlasnici JANAF-a i Hrvatske"
Hoće li ruska nafta krenuti prema Mađarskoj i Slovačkoj?
"Vjerojatno hoće, Hrvatska nema razloga da to zaustavi. Ako se Bruxelles i OFAC slože s tim da su i tankeri prijevozni sredstvo koje prevoze rusku naftu dozvoljeni, za sada nisu. Ako dođe do toga da se ruska nafta transportira JANAF-om nema drugog načina nego da se dopremi tankerima. Nisam vidio ni jednu pravu reakciju Hrvatske na ovaj ultimativnu ton "mi tražimo". To se nije čulo od Khuen-Héderváryja. U poslovnom i diplomatskom svijetu ne postoji "mi tražimo" među zemljama koje su susjedi i prijatelji. Nisu oni vlasnici JANAF-a i Hrvatske. Hrvatska bi trebala imati reakciju na takav način komunikacije. Da će ta nafta doći do Slovačke i Mađarske je neupitno, ako to dozvole Bruxelles i OFAC nema razloga da Hrvatska to ne dozvoli", rekao je Davor Štern.
"Američke sankcije su već izuzele Mađarsku i Slovačku od korištenja ruske nafte. Tome je prethodio igrokaz između MOL-a i JANAF-a o previsokim cijenama prijevoza, to je sve bilo skupa u funkciji da se dozvoli ruska nafta kroz Družbu u Mađarsku", dodao je.
"Politički čin prema Mađarskoj i Rusiji"
Što za Mađarsku znači Družba?
"Ne znam je li oštećen, ali mi se to više čini kao politički čin prema Mađarskoj, ali i Rusiji. Ukrajina je za sve ovo vrijeme rata dozvoljavala protok ruske nafte i plina kroz svoj teritorij prema Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj. Ne vjerujem da je došlo do nekog velikog oštećenja, a zatvoriti ventil ne zahtijeva da se i ošteti taj naftovod, ovisi o ukrajinskoj strani hoće li to propustiti ili ne", govori Štern.
"Hrvatska bi morala pažnjom dobrog gospodara i susjeda dobiti suglasnost Bruxellesa i OFAC", rekao je Štern komentirajući dovoz ruske nafte.
"Riječka rafinerija ima dobar položaj"
Štern tvrdi da bi Amerika treba potvrditi Hrvatskoj da stav prema Mađarskoj i Slovačkoj vrijedi i za JANAF da ne bi bilo da je Hrvatska prekršila sankcije: "Postavlja se pitanje Rafinerije Rijeka. Rafinerija Rijeka se nalazi na putu ruske nafte, rafinerijom upravlja MOL, može li se u Rafineriji Rijeci prerađivati ruska nafta. Ne vidim razlog zašto bi mađarske i slovačke rafinerije radile punim pogonom, a riječka koja bi već trebala biti završena ne, ali i tu ima pokazivanja mišića s MOL-ove strane prema Hrvatskoj jer je taj remont svjetski rekord u duljini remonta. Riječka rafinerija ima dobar položaj i u slučaju da se snabdijeva tržište Hrvatske s derivatima iz Mađarske i Slovačke onda bi trebalo razmotriti da Riječka rafinerija prerađuje rusku naftu jer je u sustavu MOL-a kome je dana mogućnost da bude izuzet iz sankcija."
"Hrvatska politika preblago reagira"
Štern vjeruje da je ruska nafta daleko konkurentnija od bilo koje druge nafte.
"Hrvatska politika preblago reagira prema mađarskim ispadima, to su teške riječi i Vlada bi trebala zauzeti čvršći stav. Ne samo prema tome nego i u načinu upravljanja Inom, hrvatski glas u Ini se uopće ne čuje. Vjerujem da MOL ima većinski paket u Ini, ali ga ne prikazuje, to je krivično djelo. Hrvatska treba imati čvrst stav i hrvatski dio u Ini bi trebao imati puno dublji pogled o stanju u Ini, a i Vlada bi trebala imati čistu sliku o prilikama u Ini", rekao je.
