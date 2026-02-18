diljem Europe
Ryanair reže brojne linije po Europi, dio ih premješta u Hrvatsku
Ryanair je na popis ukidanja linija za 2026. dodao još jednu francusku zračnu luku, kao razlog navodeći poreze u zrakoplovstvu.
Detaljnije podatke za Hrvatsku doznat ćemo danas na konferenciji za medije aviokompanije Ryanair u Zagrebu kada će glavni komercijalni direktor Jason McGuinness iznijeti planove i očekivanja poslovanja u Hrvatskoj, s naglaskom na Zagreb i njegovu zračnu luku.
Godina 2025. bila je značajna za Ryanair. Europski niskotarifni prijevoznik najavio je velika proširenja zimskog reda letenja, osobito u Ujedinjenom Kraljevstvu, Finskoj i Italiji, te nove linije poput one između Londona i Murcije te Rovaniemija i Ujedinjenog Kraljevstva. Predstavljeni su i planovi za povećanje broja putnika te dodatna ulaganja u baze poput Bologne.
S druge strane, kompanija se suočila i s izazovima, među kojima su kontinuirana kašnjenja isporuke Boeingovih zrakoplova. Izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary pritom je oštro kritizirao upravu Boeinga, poručivši da „trče okolo kao muhe bez glave“. Odluka o postupnom ukidanju papirnatih ukrcajnih propusnica također je izazvala snažne reakcije javnosti.
Ipak, jedna od najvažnijih najava odnosi se na odluku o ukidanju brojnih linija 2026. godine u Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Belgiji, Portugalu i drugim zemljama, a popis je dodatno proširen u siječnju.
Ovim potezom moglo bi se ukinuti oko tri milijuna sjedala, što će posebno utjecati na povezanost i dostupnost letova u manjim gradovima.
Euronews donosi pregled destinacija koje će biti pogođene ukidanjem linija 2026. godine.
Njemačka
U listopadu 2025. Ryanair je objavio da će u zimskom redu letenja 2025./2026. ukinuti 24 linije prema i iz Njemačke, što znači gotovo 800.000 sjedala manje.
Dosad je pogođeno devet zračnih luka: Hamburg, Berlin, Köln, Memmingen, Frankfurt-Hahn, Dresden, Dortmund i Leipzig. Obustava operacija u Leipzigu, Dresdenu i Dortmundu nastavit će se i tijekom 2026., i nakon završetka zimskog reda letenja.
Ryanair kao razloge navodi visoke naknade za kontrolu zračnog prometa i sigurnost, visoke njemačke poreze u zrakoplovstvu te promjene na razini zračnih luka, optužujući vladu da narušava konkurentnost.
„Njemački iznimno visoki troškovi pristupa u suprotnosti su sa zemljama poput Irske, Španjolske i Poljske koje nemaju poreze u zrakoplovstvu, ili Švedske, Mađarske i pojedinih talijanskih regija, gdje se ti porezi ukidaju uz smanjenje naknada kako bi se potaknuli promet, turizam i zapošljavanje“, poručili su iz Ryanaira.
Prema njihovim navodima, Njemačka je i dalje među najslabije oporavljenim tržištima zračnog prometa u Europi, sa svega 88 posto prometa u odnosu na razinu prije pandemije.
Kompanija je najavila i mogućnost preusmjeravanja kapaciteta u zemlje s nižim troškovima, uz upozorenje na dodatna povlačenja ako se situacija ne promijeni.
Španjolska
Ryanair je najavio dodatna smanjenja letova prema Španjolskoj u 2026. Nakon rezanja oko milijun sjedala u zimskom redu letenja 2025., u ljetnom redu letenja 2026. kapacitet u regionalnim dijelovima Španjolske smanjit će se za dodatnih 1,2 milijuna sjedala.
Potpuno se ukidaju letovi prema Asturiji i Vigu, zatvara se baza u Santiagu de Composteli, smanjuje kapacitet u Santanderu i Zaragozi te režu veze prema Kanarskim otocima.
Letovi za Tenerife North obustavljeni su ove zime, a baza u Jerezu ostaje zatvorena i 2026. Letovi za Valladolid također su ukinuti, a tamošnja baza zatvorena je još od zime 2024.
Kao razlog navode se nesuglasice s upraviteljem zračnih luka Aena zbog povećanja poreza i naknada, kao i, kako tvrdi Ryanair, „nezakonite kazne za prtljagu“ koje je španjolska vlada uvela 2024. godine u sklopu obračuna s dodatnim naknadama za kabinsku prtljagu.
Ryanair tvrdi da su zbog takve politike regionalne španjolske zračne luke manje konkurentne od onih u Maroku i Italiji. Istodobno, dio kapaciteta preusmjerava se i na zračne luke u Hrvatskoj, Maroku, Italiji, Švedskoj i Albaniji, piše Euronews.
Francuska
Francuska je također pogođena rezovima. U zimskom redu letenja 2025. ukinuto je 750.000 sjedala i 25 linija, uključujući letove za Bergerac, Brive i Strasbourg.
Ipak, nakon pregovora s francuskim vlastima, Ryanair je najavio povratak letova za Bergerac u ljeto 2026., dok Brive i Strasbourg zasad ostaju bez linija.
U siječnju 2026. kompanija je objavila da od 27. ožujka prestaje s operacijama u zračnoj luci Clermont-Ferrand Auvergne zbog ekoloških poreza. Trenutačno iz te luke lete prema Londonu, Portu i Fezu.
Ukinuta je i linija Dublin–Rodez, dok će se zadržati letovi iz Londona (Stansted) i Bruxellesa prema toj zračnoj luci.
Belgija
U zimskom redu letenja 2026./27. Ryanair ukida 20 linija i milijun sjedala iz Bruxellesa i Charleroija.
Glavni razlog je novi belgijski porez u zrakoplovstvu koji će se udvostručiti na 10 eura po putniku, a moguće su i dodatne lokalne pristojbe u Charleroiju.
Ukidanja pogađaju destinacije poput Milana (Bergamo), Barcelone, Lisabona, Rima (Ciampino), Krakova i Mallorce. Time se smanjuje oko 22 posto ukupnog kapaciteta Ryanaira u Belgiji, uz povlačenje pet zrakoplova iz baza Zaventem i Charleroi.
Portugal
Od kraja ožujka 2026. Ryanair ukida svih šest linija prema i iz Azora, što će pogoditi oko 400.000 putnika godišnje. Time se kapacitet u Portugalu smanjuje za oko 22 posto, uključujući utjecaj na gradove poput Porta i Lisabona.
Razlozi uključuju više naknade za kontrolu zračnog prometa koje naplaćuje operator ANA (Vinci), kao i europske poreze poput sustava trgovanja emisijama (ETS), koji pogađa kratke linije prema Azorima i Madeiri.
Dodatno opterećenje predstavlja i novi porez na putovanja od dva eura u Portugalu, kao i rast operativnih troškova te štrajkovi zračnog osoblja.
Preusmjeravanje kapaciteta u Hrvatsku
U ljeto 2026. Ryanair smanjuje operacije u Bosni i Hercegovini i Srbiji, dijelom kako bi kapacitete preusmjerio na tržišta s većom ljetnom potražnjom, poput Hrvatske.
Iz Banje Luke se ukida šest tjednih odlaznih letova, a linije prema Beču, Memmingenu i Baden Badenu smanjuju se na dvije rotacije tjedno.
U Nišu se ukidaju dva tjedna leta, po jedan prema Beču i Malti.
Ryanair također ukida dvije linije između Irske i Litve: Belfast–Kaunas i Dublin–Palanga, a prestaje i letjeti na liniji Vilnius–Stockholm.
