Nižu se reakcije zbog Dabre i Hrebaka: "Dogovoreno sa šefom koji govori šutite, ali pjevati možete"

Saša Đujić (SDP) ustvrdio je da je Dabro bio potpredsjednik Vlade, dakle, zamjenik Andreja Plenkovića, prvog radikalno desnog premijera u Republici Hrvatskoj. „Prije godinu i pol dana, kada je Dabro izlazio iz Vlade upozorio je na kriminal u Hrvatskim šumama i onda na upit medija zašto o tome nije prije govorio, kazao je da mu je šef rekao da šuti. Danas je očito da mu je šef rekao da šuti, ali mu nije rekao da ne pjeva pa on pjeva i dalje, a šuti jedino šef. Andrej Plenković se nekako skromno očitovao oko toga, a što više zadnja tri dana gledamo ovaj igrokaz, smatramo da je to sve namjerno izrežirano i pušteno”, ocijenio je.