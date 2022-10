Dalija Orešković: Podržavam da kava ispod grijalice bude skuplja, evo zašto

“Grijalica stvara veći ulazni trošak pružene usluge, i poduzetnik ga mora platiti, osim ukoliko mu primjerice država ne osigura neke subvencije, ali tada taj trošak struje plaćaju svi porezni obveznici, pa tako i oni koji ne piju kave na grijanoj terasi. Poduzetnici ne mogu poslovati s gubitkom, jer će doći do toga da se njihove firme gase, a s njima se gase i radna mjesta od kojih se živi. Ugašene tvrtke, ne pune državni proračun, a nekadašnji radnici iz čijih su se plaća punili mirovinski stupovi, završavaju na burzi, stoga gubitak poslovanja ne odgovara niti državi”, piše Orešković.

Navodi i da su energenti značajno poskupjeli, i to ne krivnjom poduzetnika, a to sasvim sigurno utječe na troškovnu stranu njihovih proizvoda i usluga.

“S rastom troškova, rastu i cijene usluga, i smanjuje se broj onih koji si određene usluge mogu priuštiti, a niti smanjena potrošnja ne odgovara državi, jer se tada proračun slabije puni. U ekonomskoj neizvjesnosti i nestabilnosti koja nas čeka, morat ćemo tražiti balans između aktivnosti i mjera koje provodi država te reakcija samih poduzetnika i tržišta. Za sada mi se ta razlika od 2 kune u cijeni kave, ovisno o tome pije li se na vanjskoj grijanoj terasi, čini kao neko fer rješenje”, piše Orešković.

Na kraju je dodala da je s vlasnikom kafića u rodbinskim odnosima.

“Ono što možda i nije fer od mene, to je činjenica da koliko me sjećanje služi nisam u ovom kafiću nikada bila, iako mi je Ivan familija, piše Orešković.

Podsjetimo, Ivan Orešković, vlasnik ugostiteljskog objekta Occulto na Ferenščici, kaže da se na ovaj potez odlučio zbog trostruko većih računa za struju

“Vani se sjedi 30 minuta u prosjeku, mi smo do sada preuzimali taj trošak na sebe. Svaka grijalica po satu troši otprilike 2 kilovata, to bi bilo 2 puta 1.6, što je 3.2 kune. Mi smo to prije plaćali jednu kunu. Mi smo tu razliku prebacili na goste, a osnovni dio troška zadržavamo na sebi”, dodao je.

Ivan je prošle godine terasu grijao na plin, a sada kaže da to više nije rješenje.

“Jedna grijalica potroši otprilike jednu bocu dnevno, imali smo dvije grijalice. Mjesečno smo ih plaćali od 3 do 6 tisuća kuna, ovisno kako ih koristite”, zaključio je.

Ovo je jedini kafić u zemlji koji na cjeniku ima i grijalicu, prenosi Index.