Debeljak ostao ispred Gradske vijećnice: "I ja se pitam zašto je 170 ljudi dobilo otkaze, užas. Spavam tri sata"

Debeljak ispred Gradske vijećnice: "I ja se pitam zašto je 170 ljudi dobilo otkaze. Užasno je to, spavam tri sata"
Splitsko Gradsko vijeće u srijedu je održalo tematsku sjednicu na inicijativu nezavisnog vijećnika Davora Matijevića, s temom „Zaštita zdravlja građana Splita zbog aktivnosti Brodosplita“. Na sjednicu je stigao i vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak, u pratnji odvjetnika, no nije mogao sudjelovati jer nije na vrijeme podnio zahtjev gradskoj upravi.
Debeljak je ostao ispred vijećnice i obratio se novinarima, istaknuvši kako mu je to još jedna potvrda da je dobro odlučio ne ulaziti u politiku jer nema vremena „slušati ni Sabor ni bilo što drugo“. Kazao je kako mu je u ponedjeljak gradonačelnik Tomislav Šuta rekao da može doći na sjednicu, a potom da mu je danas rečeno suprotno. Tvrdi da nije znao da je zahtjev potrebno poslati tri dana ranije te da ga odvjetnici upozoravaju kako je ustavna obveza Grada da u postupcima pozove i drugu stranu.
Šuta mu je uvjetovao dolazak
– U suprotnom smo gori od Sjeverne Koreje. A ključna stvar je da poziv nismo dobili. Nazvao sam gradonačelnika, on mi je rekao: „Da, ali samo ako brod izađe“. Odgovorio sam: „Nismo mi vlasnici broda“. Dakle, nismo mogli utjecati na to – objasnio je Debeljak.
Naglasio je da će sve detaljno pojasniti na prezentaciji u škveru, koju je najavio za poslijepodne. „Ono što smo htjeli reći jest da nam nitko ne može oduzeti naše brojke i stanje, koje ćemo poslati medijima“, dodao je.
Otkazi 170 radnika
Novinari su ga pitali o prošlotjednom otkazu 170 radnika iz tvrtke Montaža, što je izazvalo zabrinutost u javnosti. Debeljak je odgovorio da otkaze nije dao Brodosplit, nego stečajni upravitelj, te da će sve pokazati u dokumentima.
– I ja se pitam zašto je 170 ljudi dobilo otkaze. Užas. To mi je najteže u životu, vjerujte mi. Užasno mi je što je 170 ljudi završilo na burzi. Spavam tri sata, kao kad sam imao 20 godina – rekao je, naglašavajući da je on „od malih nogu zapošljavao, a ne davao otkaze“.
Dodao je i kako je spreman ići na detektor laži da dokaže istinitost svojih tvrdnji.
Na upit o trenutnom broju zaposlenih u Brodosplitu, kazao je da ondje sada radi oko 300 ljudi.
Spor oko azbesta i odlazak broda Moby Drea
Tematska sjednica održala se u kontekstu prosvjeda građana protiv planiranog remonta talijanskog broda Moby Drea, tijekom kojeg je trebalo biti uklonjeno i zbrinuto 250 tona azbestnih panela. Brodosplit je trebao izvesti remont, a tvrtka Ciak zbrinuti opasan otpad.
Nakon višemjesečnih rasprava i prosvjeda, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je rješenje o odlasku broda iz hrvatskih teritorijalnih voda, pa je Moby Drea u utorak napustio splitsku luku.
Napet odnos s novinarima
Tijekom razgovora s novinarima Debeljak je više puta odbio konkretno odgovoriti na pitanja, ponavljajući da će sve pojasniti na prezentaciji. Na jedno pitanje novinarki odgovorio je da je „zločesta“, a nakon konferencije glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić ispričao se u njegovo ime.
U međuvremenu, dio novinara najavio je da nitko od medija neće prisustvovati Debeljakovoj prezentaciji nakon sjednice Gradskog vijeća.
Na brojna pitanja novinara je stalno ponavljao kako će na sve odgovoriti nakon prezentacije.
Na uporno postavljanje pitanja novinarske o otkazima radnicima, vlasni Brodosplita je rekao da ako treba, može ići i na detektor laži, dodavši da je 'jako zločesta'.
Nezadovoljni novinari rekli su, pak, kako su odlučili da nitko od medija neće prisustvovati prezentaciji u Brodosplitu, nakon sjednice Gradskog vijeća.
Glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić naknadno se ispričao novinarima zbog izračenih izjava.
