Debeljak ostao ispred Gradske vijećnice: "I ja se pitam zašto je 170 ljudi dobilo otkaze, užas. Spavam tri sata"

Debeljak je ostao ispred vijećnice i obratio se novinarima, istaknuvši kako mu je to još jedna potvrda da je dobro odlučio ne ulaziti u politiku jer nema vremena „slušati ni Sabor ni bilo što drugo“. Kazao je kako mu je u ponedjeljak gradonačelnik Tomislav Šuta rekao da može doći na sjednicu, a potom da mu je danas rečeno suprotno. Tvrdi da nije znao da je zahtjev potrebno poslati tri dana ranije te da ga odvjetnici upozoravaju kako je ustavna obveza Grada da u postupcima pozove i drugu stranu.