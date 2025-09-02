Moby Drea konačno napustio Split

Talijanski brod "Moby Drea" u utorak oko 18.30 sati, napustio je brodogradilište Brodosplit, sukladno rješenju od 18. kolovoza, priopćili su večeras iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Tegljač Protug 75 odveo je brod nakon što je njegov vlasnik, Med Fuel S.r.l. proveo pripremne radnje za organizaciju tegljenja broda te nakon što su brodu izdane potrebne svjedožbe.
"Napominjemo i kako se radovi na uklanjanju panela s azbestom nisu provodili te su bili pod nadzorom Lučke kapetanije Split", stoji u priopćenju resornog ministarstva.
Moby Drea stigao je na remont u Brodosplit posljednjeg dana srpnja. Zbog panela sa azbestom, građani okupljeni u inicijativu "Zdravi Split" od početka su zahtijevali njegov odlazak te do sada organizirali četiri prosvjeda. Građane je u zahtjevu za odlaskom spornog broda iz grada pod Marjanom podržao gradonačelnik Tomislav Šuta.
Ministarstvo mora početkom kolovoza izdalo je rješenje prema kojem je talijanski brod trebao napustiti Split u roku od sedam dana, da bi potom rok bio produljen za još dva tjedna.
