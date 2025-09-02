Moby Drea konačno napustio Split

Moby Drea stigao je na remont u Brodosplit posljednjeg dana srpnja. Zbog panela sa azbestom, građani okupljeni u inicijativu "Zdravi Split" od početka su zahtijevali njegov odlazak te do sada organizirali četiri prosvjeda. Građane je u zahtjevu za odlaskom spornog broda iz grada pod Marjanom podržao gradonačelnik Tomislav Šuta.