Ivošević i Puljak: HDZ spinovima skreće pozornost s ključnih pitanja oko Brodosplita

Uoči tematske sjednice splitskoga Gradskog vijeća o brodu Moby Drea i budućnosti Brodosplita, Bojan Ivošević iz stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak upozorili su u utorak na pokušaje HDZ-a da političkim spinovima skrene pozornost s ključnih pitanja od javnog interesa.
„HDZ će napraviti sve da podigne dimnu zavjesu oko tema koje bi nas sve trebale zanimati - kako je brod s azbestom stigao u Split, može li se to ponoviti i kakva je budućnost škvera“, izjavio je Bojan Ivošević na konferenciji za novinare.
Ustvrdio je kako su odgovori koje je HDZ uputio medijima paušalni i dvosmisleni, zbog čega se čak i riječ „pogodovanje“ dovodi u vezu s bivšom gradskom vlasti i Brodosplitom.
Ivošević podsjeća kako je gomilanje dugova Brodosplita prema Gradu Splitu i Hrvatskoj počelo još u mandatu gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, a tada nisu poduzimane nikakve pravne radnje kojima bi se spriječio rast dugova.
„Opara nije pokrenuo niti jednu ovrhu, ne samo protiv Brodosplita nego općenito, zbog čega su milijuni javnog novca otišli u zastaru“, rekao je Ivošević.
Ističe kako je gradska uprava u vrijeme kada je bio zamjenik gradonačelnika pokrenula ovrhe radi sprječavanja daljnje zastare pa danas postoji pravomoćna ovršna isprava, iako naplata nije bila moguća zbog blokiranog računa Brodosplita
„Radilo se isključivo u javnom interesu. Sve drugo bi značilo ostaviti ljude bez posla i Grad bez naplate. Štoviše, razmatrali smo i alternativne modele naplate, uključujući korištenje poslovnih prostora u škveru kao oblik kompenzacije“, dodao je.
Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak naglasila je važnost rasvjetljavanja okolnosti pod kojima je brod Moby Drea s azbestnim panelima pristao u Split
„Degutantno je i žalosno gledati spinove kojima HDZ pokušava maknuti fokus s ključnog pitanja - kako je brod s azbestom došao u Split i što o tome kažu hrvatski zakoni. Je li svrha brodogradilišta sanacija opasnog otpada ili razvoj moderne brodogradnje”, pitala je Puljak.
Ustvrdila je kako je sada jasno da vlasnik škvera Tomislav Debeljak nije ispunio početna obećanja o modernom i tehnološki naprednom brodogradilištu podsjetila na bliske odnose HDZ-a i Debeljaka.
Debeljak je posudio novac HDZ-u u trenutku kada je stranka bila pravomoćno osuđena za pljačku države, što najbolje govori o njihovim stvarnim odnosima i motivima, kaže Puljak.
Centar će na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća predložiti konkretne zaključke o Brodosplitu i budućem upravljanju pomorskim dobrom u interesu građana Splita.
