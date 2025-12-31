Čeka se odgovor DORH-a
Ivan Turudić odbio dati izjavu N1 televiziji: "Rečeno nam je da ne možemo snimati"
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas je odbio dati izjavu za N1 televiziju, iako se obratio svim ostalim prisutnim predstavnicima medija.
Na terenu je bila reporterka N1 Katarina Plantak, koja tvrdi da im je snimanje onemogućeno neposredno prije početka izjave.
"Ivan Turudić došao je i stao davati izjavu. Kolegice su me pozvale jer smo trebali započeti, no kada smo snimatelj i ja krenuli prema tamo, rečeno nam je da N1 ne može snimati jer je izjava bila dogovorena ranije. Maknuli smo se, a potom su došli predstavnici druge medijske kuće i bez problema snimali izjavu", navodi Plantak.
Dodaje i da je ostalim prisutnim predstavnicima medija rečeno da se izjava neće davati nikome ako je na terenu prisutna N1 televizija.
Upit smo poslali Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, a njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.
