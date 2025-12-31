Ivan Turudić odbio dati izjavu N1 televiziji: "Rečeno nam je da ne možemo snimati"

"Ivan Turudić došao je i stao davati izjavu. Kolegice su me pozvale jer smo trebali započeti, no kada smo snimatelj i ja krenuli prema tamo, rečeno nam je da N1 ne može snimati jer je izjava bila dogovorena ranije. Maknuli smo se, a potom su došli predstavnici druge medijske kuće i bez problema snimali izjavu", navodi Plantak.