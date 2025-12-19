POLITIČKA ANALIZA
Puhovski za N1: Piletić se pojavio na ekranu i rekao da ne postoji. Odustao je od sebe samog i to je strašno
Gost Novog dana televizije N1 s Ninom Kljenak bio je politički analitičar Žarko Puhovski. Govorio je o velikom dogovoru o Ukrajini na razini Europske unije, ali i o drugim aktualnim temama.
Vlada je usuglasila poziciju kojeg je stava Hrvatska u tom dogovoru, ali ne postoji dogovor na nacionalnoj razini.
"Praktički, premijera nema u Ustavu, postoje država i Vlada. Drugo, u njemu piše da država i Vlada zajednički donose odluke. Zamislite da je tamo bio Zoran Milanović, a ne Andrej Plenković, bila bi to druga Hrvatska. Oni to moraju riješiti", kazao je Puhovski pa komentirao sami dogovor:
"Znali smo da neće biti jedinstva i da se ruska sredstva upotrijebe odmah. Imate genijalni trik njemačkog kancelara koji kaže da su sredstva zamrznuta, što ne znači da se ona mogu koristiti. Belgija je to dobro rekla, da postoji nacionalna država s bankama u toj nacionalnoj državi, gdje se nalazi 70 posto tog novca i da bi ona bila odgovorna. Dobar je strah kome ga je Bog dao, dobra je to uzrečica. Za tri dana je moguće da Donald Trump nešto istrguje pa da bude neko primirje, zbog čega bi ova priča pala u vodu. Svima im je sjekira nad glavom i ni o čemu ne odlučuju već davanju simbolične podrške Ukrajini. Kad taj rat prestane, a gotovo sigurno će prestati uskoro, imat ćemo potpuno novu igru."
Tvrdi Puhovski i da Europa nikad nije imala slabije lidere.
"Svoju zemlju stabilno drži samo Giorgija Meloni, no Italija nije zemlja najvišeg ranga. Imamo krizu odlučivanja jer i odluke koje sad donose, upitno je dolaze li iz jednog od centara moći. Doista mislim da je Milanović u mnogim stvarima pretjerivao, ali u nekima nije bio sasvim u krivu. No, on nastupa kao ja, kao neki komentator, što nije funkcija predsjednika."
Upozorio je i na jednu važnu stvar, za koju smatra da nije bilo dovoljno u fokusu javnosti.
"Danska je prije nekoliko tjedana postavila SAD na listu neprijateljskih država zbog. To će se morati događati u drugim europskim državama, pa tako i Hrvatskoj, a mi nemamo sastanka Savjeta za nacionalnu sigurnost, gdje bi predsjednik i premijer trebali dati političke instrukcije obavještajnim službama što dijelimo s američkim službama, a što ne. Mi toga nemamo nego si dopuštamo da nam oni određuju kad ćemo puštati naftu kroz cjevovod. I to je iskomunicirao telefonski nekakav trećerazredni dužnosnik Bijele kuće", napomenuo je Puhovski.
Smatra da SAD uništava međunarodno pravo i da će to doći na naplatu jer građani nikad nisu imali manje povjerenja u institucije.
"Imate AfD u Njemačkoj, Le Pen u Francuskoj, Faragea u Velikoj Britaniji, strašan rast desnice u Skandinaviji, gdje toga nikad nije bilo. Komuniciraju kao da su bliskiji građanima od postojećih političkih struktura i zagovaraju suverenizam, što je sporno jer su toliko okrenuti Trumpu i SAD-u. Zato Milanović nije u pravu kad kaže da bi EU trebala biti samo ekonomska zajednica, bez politike jer to udara na suverenitet."
Koliko je jasno da postoji to nepovjerenje?
"Čuju, ali ne mare. Nisu ludi ni neinformirani, ali su odlučili da to još nije tema. Znaju da će biti, ali retorika im je "do izbora"."
Slično ponašanje primjećuje i u Hrvatskoj, posebno oko posljednjeg primjera gdje Vlada tvrdi da će analizirati jednoglasnu odluku Ustavnog suda oko Zakon o osobnoj asistenciji.
"Tu rasprave više nema. To je kao da film u kinu završi, a oni kažu da im se ostaje, to je bezobrazno. Postoji i moguća žalba na Europskom sudu za ljudska prava, ali ne pamtim da je neka vlada to napravila, posebno kad se radi o najranjivijoj skupini u društvu, koja je najgore prošla. Očito je zakon, da budem pristojan, imao nedostatke i neke od tih ljudi diskriminirao. Hrvatska je u situaciji kao rijetko prije, ima viška novca, oko toga nema spora. Ali, imate jednu zanimljivu situaciju gdje nevladina udruga rukama i nogama po ovom pitanju brani odluku Vlade."
Što s ministrom Marinom Piletićem?
"I da je imao najbolje namjere, nije to dobro napravio. Što je htio, nije bitno. Napravio je nešto što se ocijenilo kao pogrešno. A on se pojavi pred ekranom i kaže da ne postoji. Ne može reći da je njegova ostavka na stolu. Ili ju je stavio ili nije, samo on može dati ostavku. Ne shvaća ni da je subjekt svoje ostavke. On čeka da mu netko telefonira i kaže da je dao ostavku. Takvo odustajanje od sebe samog je strašno. Kao što je, s druge strane, idiotizam tražiti nečiju ostavku. Može se tražiti samo smjena. Nije to samo hrvatska specifičnost, samo ovdje to izgleda primitivnije nego drugdje."
Još je jednom ponovio da Vlada nema što propitivati odluku Ustavnog suda.
"Napravite što se od vas traži, izbaciti iz upotrebe ono što Ustavni sud zatražio - jednoglasno. A upravo je i to zanimljivo, koliko malo ljudima treba da im Sud postane drag čim je jednoglasan. Zato je ta jednoglasnost važna, ponajprije za pravnu kulturu. Nemojte zaboraviti, prije godinu i pol dana se vikalo u Saboru da Ivan Turudić neće hapsiti nikoga iz HDZ-a, ali to se pokazalo pogrešnim. Loše je što nemamo elementarnu pravnu kulturu, a to je najgore kod Vlade. Također, što to znači da Vlada priopćenjem obavještava Ustavni sud da ga poštuje, ali će ipak analizirati njegovu odluku? Pa što je to? To znači da Vlada zapravo ne poštuje ustavni sustav."
Komentirao je i zvučne afere, poput ove Andrijom Mikulićem, onu prethodnu s Vilijem Berošem, koje se prestanu spominjati nakon nekoliko dana.
"Vlada je rekla da će u najkraćem roku zamijeniti Mikulića, a prošlo je više od dva tjedna i ništa. To nije kratki rok. Dakle, ili ne smatraju da je Državni inspektorat važan ili da on funkcionira i bez Mikulića. Time se daje jasan odmak od elementarnog pučkog morala. Tako nešto nije pristojno. S Berošem sam na drugoj poziciji od većine. Smatram da je odlično što se vratio u bolnicu umjesto u parlament. Ako može funkcionirati, neka radi svoj posao dok ne dođe što mora doći. Bitno je kako operira, a ne kakav mu je moral. Pitanje je i postoji li netko bolji. Problem je što sve dugo traje. Evo, još traje jedan od postupaka protiv Nadana Vidoševića, kojeg je većina javnosti sigurno zaboravila."
Osvrnuo se i na činjenicu da vladajuća većina uz sebe uvijek uspije pridobiti bivše pripadnike "glasne" oporbe, što ukazuje na to da uvijek postoje opcije.
"Mislim da su ljudi u užem vodstvu HDZ-a shvatili kako je koncert na Hipodromu otišao van uobičajenog društvenog talasanja i da je Thompsonova rečenica na posljednjem koncertu "Tko ne ide na izbore nije patriot." kod njih izazvala strah. Svi su odmah vidjeli Miroslava Škoru. Bio je ozbiljan igrač na predsjedničkim izborima, a prije toga je bio jako popularan glazbeni izvođač. Thompson je Škoro u uvećanom razmjeru. Zato je "pala" odluka da se skrene malo više prema centru, da ne kažem ulijevo. Ili će se okrenuti takvim zastupnicima ili će izbaciti Domovinski pokret. Iako, znaju kako ih pripitomiti. Dakle, pokazali su spremnost okretanja prema centru. No, ne treba zanemariti događanja u svijetu, koja bi mogla otvoriti Plenković prostor u Bruxellesu, što nije toliko izgledno, ali nije ni nemoguće. Sve to treba imati na umu", zaključio je Žarko Puhovski.
