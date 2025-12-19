Puhovski za N1: Piletić se pojavio na ekranu i rekao da ne postoji. Odustao je od sebe samog i to je strašno

"I da je imao najbolje namjere, nije to dobro napravio. Što je htio, nije bitno. Napravio je nešto što se ocijenilo kao pogrešno. A on se pojavi pred ekranom i kaže da ne postoji. Ne može reći da je njegova ostavka na stolu. Ili ju je stavio ili nije, samo on može dati ostavku. Ne shvaća ni da je subjekt svoje ostavke. On čeka da mu netko telefonira i kaže da je dao ostavku. Takvo odustajanje od sebe samog je strašno. Kao što je, s druge strane, idiotizam tražiti nečiju ostavku. Može se tražiti samo smjena. Nije to samo hrvatska specifičnost, samo ovdje to izgleda primitivnije nego drugdje."