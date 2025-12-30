Piletić: Ministarstvo će donijeti pravilnik u roku 60 dana

Vlada je na sjednici u utorak donijela uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji radi izvršenja odluke Ustavnog suda kojom su ukinute pojedine odredbe Zakona kojima će, uz ostalo, i djeca do 18 godina imati pravo na uslugu osobne asistencije.
Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić obratio se novinarima nakon sjednice Vlade.
"Usluga osobnog asistenta, koju pružaju komunikacijski posrednici, koja osim pomoći u svakodnevnom životu, higijenskim potrepštinama, društvenim aktivnostima, prehrani, pruža sve osnovne informacije osobama s invaliditetom."
"U tom smislu Ministarstvo ima obvezu donijeti novi pravilnik u roku od 60 dana, na način da se pravilnikom formira sastav i način rada komisije te da se uvedu i nove liste procjene potreba, posebice s kategorijama djece s teškoćama", napomenuo je.
"U prijelaznim odredbama odlučili smo da će svi (trenutno 8050) korisnici osobnog asistenta koji imaju rješenje biti po službenoj dužnosti ponovno procjenjeni - dakle, je li netko trebao dobiti veći broj sati? I taj neiskorišteni broj sati od dana nastupanja uredbe do novog rješenja će Vlada uz novo rješenje izdati kao kompenzancijsku mjeru za neiskorištene sate."
"Svi koji su imali pravo na osobnu asistenciju također će imati mogućnost podnijeti zahtjev za kompenzacijsku mjeru."
"Predvidjeli smo da bi ukupno na godišnjoj razini to moglo u državnom proračunu iznositi nešto više od 190 milijuna eura. Moramo imati potrebno vrijeme za izmjenu samih lista procjene potreba", dodao je.
Pravo na uslugu počinje od izvršnosti rješenja, a ne prvog dana korištenja.
Punoljetni korisnici koji su koristili uslugu na dan 19. prosinca 2025. nastavljaju koristiti uslugu do donošenja novog izvršnog rješenja koje će po službenoj dužnosti pokrenuti Hrvatski zavod za socijalni rad. Ako se utvrdi veći broj sati od onoga koji je na snazi, razlika se nadoknađuje na zahtjev korisnika ili njegovog zakonskog zastupnika.
Djeca i osobe s invaliditetom koje ranije nisu mogle podnijeti zahtjev zbog zakonskih ograničenja ostvaruju pravo od 19. prosinca 2025. ako zahtjev podnesu u roku od šest mjeseci od donošenja Uredbe.
I Piletić je naveo da se uredbom ne rješavaju sva pitanja koja su se otvorila odlukom Ustavnog suda ili nejasnoće koje su primijećene u samoj provedbi Zakona pa su u 2026. planirane izmjene Zakona, kao i izmjene pravilnika koji definira cijenu sata s novim listama potrebe.
