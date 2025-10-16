Direktor s pomagačem u Varaždinu pokušao oprati više od 1,2 milijuna dolara

Dvojicu muškaraca u dobi od 37 i 73 godine varaždinska policija sumnjiči za pokušaj pranja 1.225.895 američkih dolara, a nakon istraživanja uz kaznenu su prijavu predani pritvorskom nadzorniku, objavljeno je u četvrtak.
Kako se sumnja, 37-godišnjak kao stvarni upravitelj te 73-godišnjak kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog trgovačkog društva, omogućili su, uz prethodni dogovor s nepoznatom osobom, da se na račun tog trgovačkog društva kroz više doznaka uplati 1.225.895 dolara, iako su znali da ne postoji pravni temelj za primanje novčanih sredstava, odnosno da je to pribavljeno nezakonitim radnjama.
Potom su, sa ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novca te onemogućavanja njegovog povrata, putem aplikacije mobilnog digitalnog bankarstva autorizirali novčane transfere na račune primateljima u inozemstvu, u ukupnom iznosu od 967.260 eura.
Dio novca prije izvršenja transakcije blokiran je nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca, a preostali dio je odlukom Županijskog suda u Varaždinu pohranjen na posebnom računu.
Osumnjičeni muškarci su nakon kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.
