Direktor s pomagačem u Varaždinu pokušao oprati više od 1,2 milijuna dolara

Kako se sumnja, 37-godišnjak kao stvarni upravitelj te 73-godišnjak kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog trgovačkog društva, omogućili su, uz prethodni dogovor s nepoznatom osobom, da se na račun tog trgovačkog društva kroz više doznaka uplati 1.225.895 dolara, iako su znali da ne postoji pravni temelj za primanje novčanih sredstava, odnosno da je to pribavljeno nezakonitim radnjama.