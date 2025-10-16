Velika akcija USKOK-a i policije: U tijeku su uhićenja u Zagrebu i četiri županije

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, priopćeno je iz USKOK-a.