zločinačko udruženje

Velika akcija USKOK-a i policije: U tijeku su uhićenja u Zagrebu i četiri županije

N1 Info
16. lis. 2025. 10:38
17.02.2021., Zagreb - Uskok, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Vlaskoj ulici. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, priopćeno je iz USKOK-a.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Index, radi se o uhićenjima zbog ilegalnih paketa internetske televizije (IPTV).

Uskoro opširnije...

Teme
uskok

