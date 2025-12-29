Oglas

Dječak u Splitu teško ozlijeđen zbog korištenja petardi

Hina
29. pro. 2025. 17:11
​Dječak u dobi od 13,5 godina u ponedjeljak je prilikom korištenja pirotehnike teško ozlijedio dva prsta zbog čega je zadržan na liječenju u splitskoj bolnici. Riječ je o prvom slučaju ranjavanja od petardi u Splitsko- dalmatinskoj županiji ove godine, doznaje se u policiji.

​Prema prvim informacijama, dječak je teško ozlijeđen u poslijepodnevnim satima na području Splita​ kada je zbog korištenja pirotehnike ​zadobio ozljedu ruke odnosno dva prsta ​te je zadržan na liječenju u ​KBC-u Split.

Neslužbeno se doznaje da je operacija u tijeku i da liječnici pokušavaju dječaku spasiti prste od amputacije.

"To je ove godine u Splitsko- dalmatinskoj županiji prvi događaj u kojem je teško ozlijeđeno dijete od pirotehnike. Stoga još jednom molimo sve građane, a prije svega roditelje, da odgovornim ponašanjem prema svojoj djeci pridonesu da ovo bude jedini takav događaj​", naglasili su iz splitske policiji.

Ponovno su pozvali roditelje​ da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku, da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinu se da djeca ne koriste pirotehnička sredstva jer ista mogu trajno narušiti zdravlje djece.​ Poručili su i da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice,​ te da svojim primjerom djeci ​pokažu kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.

Na kraju svima su poručili da se suzdrže od uporabe pirotehničkih sredstava jer su opasna za ​odrasle, a posebno za djecu.

pirotehnika

