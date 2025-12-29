Dječak u Splitu teško ozlijeđen zbog korištenja petardi

Ponovno su pozvali roditelje​ da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku, da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinu se da djeca ne koriste pirotehnička sredstva jer ista mogu trajno narušiti zdravlje djece.​ Poručili su i da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice,​ te da svojim primjerom djeci ​pokažu kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.