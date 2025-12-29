Dječak u Splitu teško ozlijeđen zbog korištenja petardi

Dječak u dobi od 13,5 godina u ponedjeljak je prilikom korištenja pirotehnike teško ozlijedio dva prsta zbog čega je zadržan na liječenju u splitskoj bolnici. Riječ je o prvom slučaju ranjavanja od petardi u Splitsko- dalmatinskoj županiji ove godine, doznaje se u policiji.
Prema prvim informacijama, dječak je teško ozlijeđen u poslijepodnevnim satima na području Splita kada je zbog korištenja pirotehnike zadobio ozljedu ruke odnosno dva prsta te je zadržan na liječenju u KBC-u Split.
Neslužbeno se doznaje da je operacija u tijeku i da liječnici pokušavaju dječaku spasiti prste od amputacije.
"To je ove godine u Splitsko- dalmatinskoj županiji prvi događaj u kojem je teško ozlijeđeno dijete od pirotehnike. Stoga još jednom molimo sve građane, a prije svega roditelje, da odgovornim ponašanjem prema svojoj djeci pridonesu da ovo bude jedini takav događaj", naglasili su iz splitske policiji.
Ponovno su pozvali roditelje da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku, da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinu se da djeca ne koriste pirotehnička sredstva jer ista mogu trajno narušiti zdravlje djece. Poručili su i da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice, te da svojim primjerom djeci pokažu kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.
Na kraju svima su poručili da se suzdrže od uporabe pirotehničkih sredstava jer su opasna za odrasle, a posebno za djecu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
