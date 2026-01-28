Odvjetnici ulažu žalbu na pritvor navijača Hajduka

Po njegovim riječima, žalba se podnosi Kaznenom odjelu istoga suda koji je donio prvostupanjsku odluku o pritvoru. Nakon toga će odvjetnici razmotriti i druge mjere budući Tužiteljstvo Tuzlanske županije po Lekićevim riječima još nije utvrdilo jasnu kvalifikaciju događaja u subotu kada su navijači Hajduka napali simpatizere Crvene zvezde. Tom prigodom su teže ozlijeđene četiri osobe, kao i jedan policajac.