Dok Europljani štede energiju tijekom Adventa, Zagreb uvodi nove atrakcije

Podijeli :

Izvor: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagrebački Advent nadaleko je poznat, ponajprije jer je tri puta (2016., 2017. i 2018. godine) proglašen najboljim odredištem u Europi. Nakon dvije pandemijske godine, ove bi se trebao vratiti u punom kapacitetu i to na ukupno 20 lokacija. Također, ove godine novim atrakcijama privlači posjetitelje, a jedna od njih je i Panoramski kotač.

Panoramski kotač visok je 36 metara, a postavljen je na Trgu dr. Franje Tuđmana. Uz to, ove godine je posjetiteljima ponovno dostupan i Ledeni park. Detaljniju ponudu koju možete iskusiti na ovogodišnjem zagrebačkom Adventu pogledajte OVDJE.

Dok Zagreb uvodi novitete ne bi li privukao što više posjetitelja, gradonačelnik Tomislav Tomašević najavljuje da će Advent biti bolji nego ikad. Takav stav dijele i u Turističkoj zajednici Grada Zagreba. “Turistički gledano, očekujemo da će biti uspješno”, rekli su nam.

No, brojni europski gradovi odlučili su se za nešto skromniji Advent. Naime, zbog visokih troškova energije i općenito energetske krize koja nas je zahvatila, neki gradovi su tijekom adventskog razdoblja odlučili provoditi određene mjere štednje.

“Ako dodaš magičnu riječ EKO, onda je sve ok”

Tako će primjerice francuski grad Tours odlučio popularno božićno klizalište na otvorenom zamijeniti rolanjem. A što je sa zagrebačkim klizalištem? Prošle godine bilo je zatvoreno i na Tomislavcu su bile poredane figure klizača. Ove godine će ponovno biti dostupno građanima, a gradonačelnik je najavio da će biti u eko izdanju.

Najavu o tome da će ove godine Zagreb imati eko-klizalište komentirao je na društvenim mrežama i zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek.

“Ako dodaš magičnu riječ EKO, onda je sve ok, i klizalište i uništavanje parkova, kako se za te lokacije i aktivnosti ranije tvrdilo. Eko Advent eksploatacijom ne uništava najvažnije i najljepše javne prostore koji određuju kulturni identitet Zagreba”, naveo je Petek.

VEZANE VIJESTI Svečano otvoren Advent u Zagrebu Velike promjene u Zagrebu zbog Adventa: Zatvaranje ulica, zabrana parkiranja…

Jedna od zanimljivih lokacija na zagrebačkom Adventu je Zoološki vrt Grada Zagreba iz kojeg poručuju da pri organizaciji svih svojih programa veliku pozornost pridaju zaštiti i očuvanju okoliša.

“Korištenje jednokratne ambalaže u ugostiteljstvu svedeno je na najmanju moguću mjeru, a u edukaciji i kreativnim radionicama mnogo se materijala reciklira te se koriste prirodni i ekološki neškodljivi predmeti poput grančica, lišća i češera koji se mogu pronaći tijekom šetnje šumom”, naveo je Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba, za N1.

Pojasnio je i kako konkretno štede energiju tijekom Adventa, ali i drugih događanja. “Tijekom svakog se programa, pa tako i tijekom Adventa u Divljem srcu grada, potrošnja energije svodi na minimum. Koristi se štedna rasvjeta, a svjetlosni su ukrasi po Vrtu raspoređeni racionalno i svijetle samo tijekom trajanja programa, dakle, petkom, subotom i nedjeljom između 16 i 20 sati. Svako drugačije korištenje rasvjete predstavljalo bi ne samo financijski trošak nego i svjetlosno zagađenje.”

I organizacija Obrtničkog Adventa razmišlja o određenim uštedama. “Uštede kao i svi, tako smo uveli i mi. Smanjen je dio uobičajene božićne rasvjete, postavljene su LED božićne lampice koje same po sebi manje troše nego uobičajene lampice.”

Također, navode i da im je ovogodišnji budžet puno manji nego prethodne godine, ali da su na prvo mjesto željeli staviti djecu.

“Vikende smo i dalje upotpunili s dječjim predstavama, zborovima, radionicama i igraonicama jer ulaganje u djecu je uvijek nabolje ulaganje. Vjerujemo da će kroz naše radionice djeca uvidjeti što znači stvarati vlastitim rukama zanimljive stvari te možda neki od njih postanu i budući obrtnici”, rekli su za N1 iz OBrtničkog Adventa.

Što rade europski gradovi?

Zbog visokih troškova, ali vremenskih uvjeta zbog kojih su zime toplije nego prijašnjih godina, niz europskih gradova odlučio se na nešto štedljiviji Advent. Mulhouse, grad u istočnoj Francuskoj, pridržavat će se direktive francuske vlade o uštedi energije pa će božićno drvce koje je ranije svjetlilo od 10 sati ujutro sada svjetliti od 17 sati. Vjeruju da će tako potrošiti 35% manje energije.

VEZANE VIJESTI Tomašević predstavio ovogodišnji Advent. Pogledajte gdje će se sve održavati Nakon dvije pandemijske godine, zagrebački Advent vraća se u punom sjaju

U Strasbourgu, tzv. francuskoj “prijestolnici Božića”, koriste se LED svjetla, smanjen je i njihov broj, a osvjetljenja će varirati tako da sva svjetla ne svijetle u isto vrijeme.

Guardian dalje piše i da se niz njemačkih gradova sprema na određene mjere uštede, pa će tako primjerice svjetla u Düsseldorfu biti upaljena pet sati dnevno umjesto 15 kako je to ranije bilo.

Nisu se samo Nijemci i Francuzi odlučili za ovakve poteze. Bloomberg piše da Helsinki, Lisabon i London povlače dekorativnu rasvjetu s glavnih ulica i trgova. Čak i tamo gdje cijene energije ne rastu vrtoglavo, vlasti preispituju potrošnju. Livigno, jedno od najpopularnijih skijališta u talijanskim Alpama, ove će godine uštedjeti 50.000 eura ako ne postavi božićnu rasvjetu. Gradonačelnik Remo Galli poručio je da trošenje novca na dekorativnu rasvjetu u vrijeme krize nije u redu.

S obzirom na to da se gradonačelnik Tomašević zalaže za zelene politike, poslali smo upit i Gradu Zagrebu o tome kakve će konkretne mjere uštede provoditi tijekom Adventa, no do objave ovog članka nismo dobili odgovor. Treba još spomenuti da je Tomašević u subotu izjavio da s obzirom na energetsku krizu, iz Grada šalju simboličnu poruku, te će dekorativna božićna rasvjeta biti pola sata kraća, a koristi i LED lampice koje su puno manji potrošači električne energije.