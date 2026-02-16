Plenković: Osuđujemo ponašanje Dabre. Tražit ćemo da se ne ponovi

Održana je sjednica Predsjedništva HDZ-a nakon koje se predsjednik stranke te premijer Andrej Plenković obraća javnosti
Izjavu premijera pratimo UŽIVO na N1.
Plenković je na početku čestitao ministru Ružiću. Zatim je komentirao i spornu pjesmu koju je Dabro pjevao.
"Mi naravno osuđujemo ponašanje Dabre. Osuđujemo takvo ponašanje koje nema mjesta za nekog tko obavlja tako važnu dužnost. Razgovatrao sam s Penavom i Hrebakom. Imat ćemo sastanak koalicije i zatražiti od Dabre da se takva praksa ne događa.
Takva stvar ne bi trebala niti će ugroziti stabilnost koalcije, to bi bilo smješno. S druge strane, razumijemo reakciju HSLSA-a. Ništa manje nismo ni mi nezadovoljni s takvom situacijom nego što su to oni, ali ćemo, vjerujem kroz dijalog naći rješenja koja će omogućiti nesmetano funkciniranje većine i Vlade", rekao je Plenković.
Dodao je i da želi društvo utemeljeno na vrijednostima, tolerantnom i uključivom načelu, a da se ovakva praksa više ne događa jer je to neprimjereno.
"Nije ovo puno drugačije od situacije lani. Tu se treba očito malo disciplinirati. Poklade su bile, ne mogu ja to niti opravdavati niti izražavati razumijevanje niti simpatije. Takva vrsta pjevanja ne spada u katalog omiljenih pjesama nikoga koga ja poznajem" poručio je Plenković.
Odogovorio je na pitanje novinara hoće li u petak biti izglasan novi ministar
"Koalicija će funkcinoirati dalje", dodao je Plenković i odgovorio na pitanje što ako se ponovi.
"A ne znam, vjerujemo da neće. Svega nam se dogodilo u mandatu pa i ovo. Ovo je loša stavar ali nije najgora", rekao je premijer.
Na pitanje osjeća li da postaje ovo njegova ostavština, rekao je:
"Nema to veze samnom i mojom političkom ostavštinom. Ja ne mogu niti ću odgovarati za bilo koga drugoga, a kamoli za nekoga tko je napravio nešto s čime se ne slažu ni članovi njegove stranke', rekao je Plenković.
"Sigurno nije bio zaključak parlamentarne većine da Dabro ode na poklade u Komletince i da to pjeva. To što jedan čovjek napravi njegova je osobna odgovornost. To s koalicijom, čak ni s DP-om, a kamoli s nama, nema veze", poručio je.
