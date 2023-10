Domac: Bliski istok nama može biti šlag na tortu, na sve probleme koje imamo, a ne rješavamo ih

Podijeli :

Posebni savjetnik predsjednika Republike za energiju i klimu Julije Domac razgovarao je s Igorom Bobićem u N1 Studiju uživo o novoj energetskoj krizi, mjerama koje Vlada donosi da bi se s krizom lakše nosilo, kao i o situaciji u HEP-u.

On kaže kako postoji realan razlog za zabrinutost zbog događaja na Bliskom istoku. Nabrojao je i brojne druge probleme s kojima bismo se mogli suočiti prije nego s posljedicama krize na Bliskom istoku, a to su, pream njegovim riječima, kvar u NE Krško, sitauacija u INA-i i HEP-u, afere…

“Imamo kolosalnu aferu, a jedini koji je platio ceh je čovjek koji je na nju upozorio, govorim o direktoru HROTE-a”, kaže Domac navodeći da je nevažno je li on i trebao ići u mirovinu.

“Bliski istok nama može biti šlag na tortu, na sve probleme koje imamo, a ne rješavamo ih”, kaže.

“Nama fali energije, najviše u dnevnom razdoblju od 10 do 18 sati, što je paradoks jer je to doba kad bi sunčane elektrane davale najviše. Ali mi smo druga najgora zemlja EU-a po kapacitetu, Njemačka, Švedska, baltičke zemlje…. imaju i po sto puta više instaliranih kapaciteta”, govori.

Domac je, otkriva, pisao ministru gospodarstva Davoru Filipoviću u kojemu ga je upozorio na male kapacitete Hrvatske. Na pitanje zašto nema više sunčanih elektrana, Domac odgovara: “Mogao bi graditi privatni investitor, mi imamo regulativu koja je za građane praktički neprovediva… Imamo pojam energetskih zajednica koji zahtjeva da svaka energetska zajednica ima zaposlenog djelatnika. Mi imamo regulativu koja je neprovediva. Imamo situaciju da se donese zakon, a ne donesu podzakonski akti i onda se vrtimo u krugu… Još uvijek nisu zaživjeli svi akti, nisu sva pravila donesena, još uvijek sve”, govori. Dodaje i kako smatra da postoji politička volja, ali da državna uprava nema kapacitet koji može odraditi sve potrebno.

“Treba shvatiti da je prioritet zemlja da bude energetski neovisna, mi se bavimo trivijalnim temama, ne bavimo se suštinskim temama”, kaže.

Savjetnik predsjednika kaže kako se cijena električne energije helikopterski subvencionira svima i da građani žive u krivom uvjerenju da je ima, da je jeftina i da je ne treba štedjeti. “EK je dao preporuku da se ukine to helikoptersko subvencioniranje, a to se nije dogodilo jer se približava izborna gbodina i nitko to ne želi napraviti. To je primjer populizma, neodgovornog ponašanja i čudi me da i lideri oporbe govore da je dobro da se subvencionira cijena električne energije. Nije dobro da se to radi na ovakav način. Ispravan način je zaštititi ranjive i onda jednom realnom cijenom energije potaknuti investicije, dati zakonsku obvezu da sve javne zgrade dobiju sunčane krovove, bolnice… Na prste jedne ruke se mogu nabrojati bolnice koje imaju sunčane elektrane, a idealni su objekti”, objašnjava. Dodaje i da to nije teško napraviti ako službe funkcioniraju. U uređenim zemljama ta procedura traje dva do tri tjedna i nema razloga da u Hrvatskoj traje dulje, a poznati su primjeri čekanja i do godinu dana, navodi Domac.

“Želim vidjeti politiku koja će ojačati i restruktuririati HEP. Želim vidjeti politiku koja će vratiti upravljanje nad INA-om. Koja će tu lažnu politiku regionalnog čvorišta premjestiti na sve ono što treba napraviti da se energetska politika počne voditi onako kako treba”, kaže.

Domac kaže daje zabrinut jer HEP zbog ovakvog subvencioniranja gomila gubitak, a dodaje i kako ga i dalje brine mogućnost privatizacije HEP-a. “Realno je biti zabrinut, vidjeli smo u slučaju INA-e kako je ta priča završila”, kaže.

