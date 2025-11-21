ivana kekin
Dopunsko poskupljuje za 60 posto! "Čak i oni koji mogu to platiti mogu reći da je to nepravedno!"
Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin, u Novom danu s Natašom Božić, komentirala je najavljena poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u internetsko je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pustilo nacrt odluke kojom predlažu povećanje police dopunskog osiguranja sa 111,49 eura na čak 180 eura. To je rast veći od 60 posto!
"Zapanjilo me to, zaista. U situaciji gdje naš zdravstveni sustav pruža sve slabiju zaštitu korisnicima, sve više se novca slijeva privatnicima i nema nikakve reforme na vidiku, rješenje je podizanje cijena... Oni koji kažu da je to malo povećanje, u luksuznoj su poziciji. Jako puno naših građana s ovom inflacijom živi na rubu siromaštva i njima je to povećanje ogromno", kazala je Kekin i nastavila:
"Čak i oni koji mogu to platiti mogu reći da je to nepravedno jer jest. Ne osiguravaju se usluge u javnom sustavu, ne poboljšavaju se iste te usluge, a rješenje je povećati cijene. Podsjetit ću na priču koju sam dugo ganjala. Nakon dvoznamenkastog broja godina, ministrica koja je tu godinu dana, išla je dizati naknade za bolovanja onkološkim bolesnicima, a onda se pokazalo da to ne vrijedi za sve. A njen prethodnik radi u Vinogradskoj bolnici, gdje je navodno krao."
Smatra da su reforme koje je pokrenuo bivši ministar Vili Beroš dodatno pogoršale kompletni zdravstveni sustav i dodatno otežao onima s najmanje novca, a pritom olakšao privatnicima, kojima se posao povećava.
"Novac ne ostaje u sustavu"
"HDZ sustavno radi na tome da naš zdravstveni sustav privatizira na način da privatizira lukrativni dio, a ostalo pusti da propadne. Kao u slučaju mentalnog zdravlja djece. Na 50.000 djece u potrebi imamo 50 stručnjaka i nijednu bolnicu. A onkologija se pušta privatnicima, što vidimo u slučaju Medikola. Ono što treba jest kvalitetna reforma, koja će poboljšati sustav, u korist svih građana. Svima koji bi to željeli napraviti, jasno im je što moraju. Ali, nema političke volje."
U privatnoj praksi trenutno se obavlja više dijagnostičkih pretraga nego u javnom sustavu.
"Novac ne ostaje u javnom sustavu, koji bi njime mogao raspolagati na način da ga preusmjeri gdje treba. Ako je rješenje poslati pacijenta privatniku, ništa se ne postiže jer privatnik to gleda kao profit i troši na svoje potrebe", zaključila je Ivana Kekin.
