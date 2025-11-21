Dopunsko poskupljuje za 60 posto! "Čak i oni koji mogu to platiti mogu reći da je to nepravedno!"

"Čak i oni koji mogu to platiti mogu reći da je to nepravedno jer jest. Ne osiguravaju se usluge u javnom sustavu, ne poboljšavaju se iste te usluge, a rješenje je povećati cijene. Podsjetit ću na priču koju sam dugo ganjala. Nakon dvoznamenkastog broja godina, ministrica koja je tu godinu dana, išla je dizati naknade za bolovanja onkološkim bolesnicima, a onda se pokazalo da to ne vrijedi za sve. A njen prethodnik radi u Vinogradskoj bolnici, gdje je navodno krao."