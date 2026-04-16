Ahmetović: Što rade institucije? Izađete li iz frizerskog salona bez računa, budete kažnjeni i vi i frizerka

Ne bi, kaže, voljela da na kraju stradaju oni zbog kojih ti savezi postoje. "Oni ne postoje da bi netko mogao biti predsjednik saveza, da bi se netko tamo uhljebio, da bi se netko od političara mogao hvaliti da je na čelu nekog saveza, da bi netko putovao i gostio se nego postoje zbog sporta i sportaša. Mi smo stvar okrenuli naopako i ispada da sport i sportaši nisu važni, a oni su najvažniji. Zbog sportaša i budućnosti sporta stvari treba izvesti na čistac", poručila je.