AFERE U SPORTSKIM SAVEZIMA
Ahmetović: Što rade institucije? Izađete li iz frizerskog salona bez računa, budete kažnjeni i vi i frizerka
Malverzacije koje se otkrivaju u sportskim savezima u četvrtak su osudile sve političke opcije, pri čemu oporba upire prstom u državni vrh jer je riječ o sredstvima proračuna i javnih tvrtki, dok iz redova vladajućih poručuju da postoje institucije koje trebaju raditi svoj dio posla.
Mirela Ahmetović (SDP) kazala je da nije novost da se javnim novcem na državnoj razini, bilo u ministarstvima, bilo u javnim poduzećima, a sada i u sportskim savezima, upravlja vrlo netransparentno i pod egidom nekakvih sponzorstava i donacija izvlači novac hrvatskih građana iz državnog proračuna, ali i iz drugih javnih proračuna.
"Ako izađete iz frizerskog salona bez računa, budete kažnjeni i vi i frizerka, to se odmah rješava, a iz skijaškog saveza se iznese 30 milijuna eura i nikome ništa. Kažu neka institucije rade svoj posao. Pa rade li? Što rade?", pitala je, upozorivši na nepostojeći sustav stvarne kontrole.
Zapitala se i je li ovo još jedna epizoda onoga za što je HDZ već jednom pravomoćno osuđen i kažnjen. Podsjetila je da je puno puta upozoravala na 'sulude iznose' koje državni HEP daje u sponzorstvima, dok se istodobno iz državnog proračuna saniraju gubici HEP-a te naglasila da ne može javna tvrtka koja ima potrebu za sanacijom davati sponzorstva.
"Ovdje je cilj da se zaštiti glavnog promotora ovakvog sustava u državi, a neefikasnost sustava se vidi u tome da se vrlo efikasno događa ta zaštita", ocijenila je. Dodala je i da je moguće da je četiri puta povećanje iznosa za sponzorstva u Hrvatskoj lutriji prošle godine naređeno 's vrha'.
Miletić: Sistemska korupcija zarobila Hrvatsku
Marin Miletić (Most) najavio da će se danas sastati 'na nekom čudnom mjestu s ljudima iz Hrvatske lutrije, dobiti podatke i idući tjedan ih objaviti'. Sistemska korupcija je zarobila Hrvatsku, a nje ne bi bilo bez Andreja Plenkovića jer nesumnjivo pogoduje korupciji, ne čini ništa da je iskorijeni i zarobljeni smo u okovima korupcije, ustvrdio je.
"Klubu Mosta su se javili ljudi iz ronilačkog saveza, iz teniskog saveza, otvara se Pandorina kutija, a još nitko nije zagrabio u Hrvatski nogometni savez, koji je božanstvo i u koji se valjda ne smije ni ući. Meni se javilo sedmero roditelja, od kojih dvoje imaju djecu vrhunske judaše, koji govore da sami plaćaju kimona, treninge, trenera, putovanja, hranu jer im u savezu kažu da nema dovoljno novca", kazao je. To je, ističe, isto kao što je i 'monstrum Pavlek roditeljima Zrinke Ljutić govorio da nema novac za podizanje kvalitete treninga, a u isto vrijeme je plaćao Louis Vuitton torbice svojim prijateljicama noći, napravio vilu na Ibizi i sa svojim prijateljima maznuo 30 milijuna eura'.
A hrvatska policija i, kaže, 'naš fantastični ministar Božinović, kojemu ništa ne može proći ispod radara kao i Plenkovićevom nevjerojatnom radaru, ne znaju gdje je Pavlek'.
Očigledno Pavlek previše zna pa je morao nestati ili na određeno vrijeme dok se ne pokrije sve što se treba pokriti ili, ne dao Bog, možda u doslovnom smislu, no, to neka istražuju službe, kazao je, zapitavši što radi Porezna uprava i što je s oduzimanjem nezakonito stečene imovine. Optužio je državne tvrtke koje sponzoriraju sportske saveze, kazavši da 'kradu, ne prestaju krasti i izgradili su sistemsku korupciju u svakoj pori'.
Mrak Taritaš: Treba suvisla analiza u sportskim savezima i HOO-u
Anka Mrak Taritaš (GLAS) smatra da je resorni ministar već trebao dati nalog da se u tih više od 80 sportskih saveza napravi suvisla analiza, kao i analiza Hrvatskog olimpijskog odbora. "Sportovi i sportaši se financiraju iz nekoliko izvora, jedan od njih je državni proračun što ide preko HOO-a, koji ima svoju reviziju i treba vidjeti što su oni napravili. Drugi izvor su sponzorstva, poput HEP-ova ili JANAF-ova, i treba se pitati koji je bio njihov interes da se reklamiraju", kazala je.
Ne bi, kaže, voljela da na kraju stradaju oni zbog kojih ti savezi postoje. "Oni ne postoje da bi netko mogao biti predsjednik saveza, da bi se netko tamo uhljebio, da bi se netko od političara mogao hvaliti da je na čelu nekog saveza, da bi netko putovao i gostio se nego postoje zbog sporta i sportaša. Mi smo stvar okrenuli naopako i ispada da sport i sportaši nisu važni, a oni su najvažniji. Zbog sportaša i budućnosti sporta stvari treba izvesti na čistac", poručila je.
Mrak Taritaš bila je čelnica Hrvatskog jedriličarskog saveza i kaže da nije uzela nijednu dnevnicu, iako je na njih imala pravo, i sve je bilo transparentno, javno i otvoreno. Nemam apsolutno nikakvog straha da će se pronaći nešto iz mog mandata, štoviše, mislim da bi to trebao biti uzor kako se treba raditi, ustvrdila je.
Mišljenja je da treba pročešljati sve državne tvrtke poput HEP-a, JANAF-a, Hrvatske lutrije i druge, a i te tvrtke, kada su već dale novac savezima, trebale su pitati u što su utrošena ta sredstva.
Ivica Kukavica (DP), iz redova vladajućih, istaknuo je da imaju nultu stopu na korupciju i kriminal. "Jučer smo na koalicijskom sastanku dogovarali i definirali na koji način doskočiti tomu, a i premijer je u jednom trenutku bio zgrožen količinom toga i svi smo se složili da postoje institucije koje trebaju raditi svoj dio posla", poručio je.
