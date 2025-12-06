DORH se oglasio o napadu na policajca u Splitu

"Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko – dalmatinske, Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta i Službe za očevide i kriminalističku tehniku, provelo 3. prosinca 2025. očevid na mjestu događaja na području Splita, povodom sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. u svezi s člankom 34. stavak 1. Kaznenog zakona/11", poručio je DORH.