DORH se oglasio o napadu na policajca u Splitu

N1 Info
06. pro. 2025. 11:58
Davor Javorovic/PIXSELL

Splitski DORH izbacio je priopćenje vezano uz slučaj napada na policijskog službenika.

"Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko – dalmatinske, Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta i Službe za očevide i kriminalističku tehniku, provelo 3. prosinca 2025. očevid na mjestu događaja na području Splita, povodom sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. u svezi s člankom 34. stavak 1. Kaznenog zakona/11", poručio je DORH.

"Prema dosad prikupljenim podacima proizlazi da je 3. prosinca 2025. oko 23:30 sati na području Splita, počinitelj nožem zadao više uboda policijskom službeniku Policijske uprave splitsko – dalmatinske, nanijevši mu ozljede koje su opasne po život. U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja provest će se kriminalističko istraživanje", dodaje se.

