Policajac napadnut u Splitu u životnoj je opasnosti, ima višestruke ubodne rane. Napadač je uhićen

Splitska je policija uhitila muškarca kojeg dovode u vezu sa policajcem koji je, dok se nalazio van službe, u srijedu navečer, na Bilicama izboden oštrim predmetom zbog čega je životnoj opasnosti i na liječenju je u KBC- u Split, doznaje se u policiji i iz bolnice.

Incident u kojem je ozlijeđen policajac dogodio se u srijedu oko 22,45 sati u Splitu, na području Bilice.

Tamo je oštrim predmetom ozlijeđen policijski službenik koji se u trenutku događaja nalazio izvan službe i bio je odjeven u civilnu odjeću. Odveden je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Zadobio je teške tjelesne ozlijede i zadržan je u bolnici.

U KBC-u Split doznaje se da je pacijent primljen u bolnicu oko 23,15 sati s višestrukim ubodnim ranama i teškim ozljedama više organskih sustava.

"Učinjena je opsežna medicinska obrada. Nad pacijentom se i dalje provode mjere intenzivnog liječenja. U životnoj je opasnosti", kazala je Kristina Bitanga, glasnogovornica bolnice, javlja Jutarnji list.

Policija je još sinoć počela kriminalističko istraživanje, te je tragala za počiniteljem. O svemu su obavijestili nadležno državno odvjetništvo, dok je na mjestu događaja obavljen očevid kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika​.

Jutros je stigla vijest da je osoba koja se dovodi u vezu s događajem pod nadzorom policije te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu istraživanja koje je u tijeku.

"Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima", poručili su iz policije.