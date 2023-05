“Dozvola gradovima da uvode svoje vlastite poreze vodi razgradnji društva”

Podijeli :

Detalji porezne reforme koju Vlada planira uvesti početkom iduće godine trebali bi se znati idući tjedan. Vladajući poručuju - građanima će se povećati plaće, a jedinicama lokalne samouprave dat će autonomiju da sami određuju koliko će porezno opteretiti ili rasteretiti građane.

Ministar financija, Marko Primorac, ne otkriva sve detalje porezne reforme, ali objašnjava kako će se povećati one najmanje plaće – tako što se na njih neće plaćati doprinosi za mirovinsko.

“Na način da će postojati jedan fiksni iznos izdadtka u apsolutnom iznosu na koji se neće plaćati doprinosi za mirovinsko osiguranje do određene razine bruto plaće, nakon toga će taj izdatak kotinuirano padati, smanjivati se, tako da će benefit od tog rasterećenja biti sve manji i manji”, kaže ministar.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca smatraju da je ovo svakako dobar put.

“Mi smo također i predlagali sniženje doprinosa. to je isto bilo rečeno da imamo, stavljamo u pitanje održivost mirovinskog sustava, međutim ako povećavamo zaposlenost i ako plaće rastu osiguravamo održivost i mirovinskog sustava”, kaže Mihael Furjan, predsjednik HUP-a.

Puno više kritika dolazi od strane jedinica lokalne samouprave. No ministar financija poručuje – ovo je fiskalna decentralizacija, jer će gradovi i općine sami moći odrediti visinu poreza na dohodak.

Ministar tvrdi da će moći utvrditi maksimalnu onu stopu koju su imali sa porezom na dohodak i postojećom maksimalnom stopom prireza ako žele imati tu stopu, ali će moći i maksimalno rasteretiti ukoliko budu to htjeli. “Donji limit će biti manji od 20 i 30 posto postojećih, a gornji limit će biti kao 20 i 30 plus prirez”, kaže ministar.

Koalicijski partneri podržavaju ovakvu politiku.

“I ja sam za to, neka gradovi, gradonačelnici onda odluče hoće li svojim gradovima nametnut veći ili manji porez, nek to dođe i do gradova. Nije samo centralna vlast kriva i evo ja vam sada obećajem da ćemo mi razmislit o tome da koliko će bit moguće da će Bjelovar još za zeru smanjit porez”, kaže predsjednik HSLS-a Dario Hrebak.

Dođite svi u Bjelovar, poručuje gradonačelnik najvećeg grada bez prireza.

“Ova zima bit će grda za sve”

No opozicija kritizira, kažu – građani neće dobiti ništa.

“Troškovi života su porasli preko troisto, tristo pedeset eura, a oni će u prosjeku dobiti i to za pola godine trideset eura, dakle smiješna cifra, a onda kad dodate da će neke lokalne samouprave podizati cijene lokalnih usluga neće dobiti ni tih trideset eura”, kaže predsjednik Mosta Božo Petrov.

Slično razmišlja i saborski zastupnik Fokus-a Dario Zurovec. “To je jedno mazanje očiju s obzirom da će nam trošarine narasti ovoga ljeta. Ako će vama biti skuplje gorivo, imate sada stopu inflacije između osam i deset posto, ja vam kažem da će ova zima biti jako grda za sve nas.”

Damir Bakić iz Kluba Možemo pak kaže da dozovola jedinicama lokalne samouprave da uvode svoje vlastite poreze ili da propisuju svoje vlastite stope poreza na dohodak vodi izravno razgradnji društva. “Mislim, mi imamo jedan porezni sustav i moramo ostati pri jednom poreznom sustavu”, kaže Bakić.

No ministar Primorac tvrdi – ciljevi ove porezne reforme su povećanje autonomije lokalnih jedinica i buđenje konkurencije među njima. Pa će možda građani birati gradove i općine koje im nude bolje usluge uz niže poreze.

