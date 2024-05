Drago Hedl: “DP se sada priklonio jačoj struji, a to sigurno nije Penavina”

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL / N1

Novinar Telegrama, Drago Hedl, gostovao je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirao post-izborni dogovor HDZ-a i DP-a.

Hedl kaže da je DP svoju jezgru našao u slavonskim županijama jer je tako i nastao. “Njega je iznjedrio Ivan Penava izlaskom iz HDZ-a, kao i Josip Dabro. Oni su se odmetnuli od HDZ-a i bili vrlo kritični prema njima do zadnjeg dana kampanje”, rekao je.

“Nakon izborne noći se naglo okrenula retorika, i sjedne i druge strane i vidimo da je dogovor na pragu. Ovom akrobacijom je Plenković morao ustuknuti pred zahtjevom da se SDSS makne iz vlasti i da ne treba činiti većinu”, dodao je.

Hedl dodaje da je dio DP-a bio za koaliciju s HDZ-om, dok je dio bio protiv. “Kako su fotelje uvijek slatke, vlast je ta čvrsti kohezivni elementi i lako se prebrode razlike. Uvijek se govorilo da Mario Radić vodi glavnu ulogu u DP-u, on je čovjek iz biznisa kojem je stalo da sudjelovanjem u vlasti progura neke stvari. Vidimo da DP želi resor energetike, a znamo da blisko surađuju s Pavaom Vujnovcem“, naveo je.

UŽIVO SDSS neće podržati Plenkovića. U tijeku je sastanak HDZ-a i DP-a: “Ovo nije poraz ni odricanje…”

“Penava to gleda ideološki i njegova je priča bila da se treba ukloniti SDSS iz Vlade, a to je čudno jer on dolazi iz sredine gdje bi trebalo raditi da se život dviju zajednica dovede na neke normalne razine, ali on u tome nije uspjelo”, dodao je.

“DP se sada priklonio jačoj struji, a to sigurno nije Penavina”, tvrdi Hedl.

“Sigurno da Plenkoviću sada neće biti ugodno i dan neće moći bespogovorno vladati kao do sada”, smatra.