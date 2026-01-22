Državni inspektorat opozvao hranu za dojenčad poznate firme

Zbog utvrđenog cereulida, toksina bakterije Bacillus cereus, Državni inspektorat s tržišta je opozvao hranu za dojenčad Nestle
Zbog utvrđenog cereulida, toksina bakterije Bacillus cereus, Državni inspektorat s tržišta je opozvao hranu za dojenčad Nestle NAN COMFORTIS 1, LOT broja L-53260346AA, s oznakom 'najbolje upotrijebiti do 30.11.2027.'.
Dobavljač proizvoda je Nestle Adriatic d.o.o., Zagreb.
"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane", navodi Državni inspektorat.
