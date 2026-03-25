SDP-ovci u Saboru: U Hrvatskoj danas vrijedi pravilo da seljak sije, a trgovački lanci žanju

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Bježančević i predsjednik SDP-ova Savjeta za poljoprivredu i hranu Oliver Martinić upozorili su u srijedu na ozbiljan gubitak kontrole Hrvatske nad proizvodnjom hrane te na pogubne posljedice Vladine politike za domaće poljoprivrednike i građane.
Oglas
"Hrana bi trebala biti temeljni strateški resurs svake suverene države. Nažalost, Hrvatska ide u suprotnom smjeru", istaknula je Bježančević na konferenciji za novinare.
Martinić je kazao kako hrvatski poljoprivrednici proizvode, rade i ulažu, dok najveće profite ostvaruju veliki trgovački lanci, uz političku odgovornost premijera Andreja Plenkovića.
"U Hrvatskoj danas vrijedi pravilo da seljak sije, a trgovački lanci žanju. Politika Vlade omogućava izvlačenje milijardi eura dobiti, dok domaća proizvodnja propada i postaje sve ranjivija na krize", rekao je Martinić.
Upozorio je na ozbiljan disbalans između domaće proizvodnje i trgovačkog sektora: deset vodećih trgovačkih lanaca ostvaruje promet od 8,3 milijarde eura, dok domaća proizvodnja iznosi tek oko tri milijarde eura.
Posebno je istaknuo apsurde hrvatskog sustava: izvozimo kvalitetnu pšenicu, a uvozimo zamrznuti kruh; proizvodnja mlijeka je među najslabijima u EU, dok se istovremeno uvozi mlijeko i mlijeko u prahu. Umjesto da se razvijaju domaći proizvodi i ponuda za turizam, Hrvatska sve više ovisi o uvozu.
SDP također upozorava na dodatne rizike koje nose međunarodni trgovinski sporazumi poput Mercosura, koji bi mogli dodatno ugroziti domaću proizvodnju kroz uvoz proizvoda upitne kvalitete i nižih standarda.
„Hrvatski poljoprivrednici rade pod strogim pravilima, dok se otvara prostor za nekontrolirani uvoz. To je neprihvatljivo", poručio je Martinić.
Zastupnica Bježančević naglasila je kako građani ne plaćaju samo cijenu hrane, već i cijenu uvozne ovisnosti.
"Uvozimo proizvode koje možemo sami proizvoditi, a građani uz cijenu hrane plaćaju i troškove transporta, logistike i energetske krize. Ti troškovi se direktno prelijevaju na kućne budžete", rekla je.
SDP je ponovno pozvao Vladu na hitnu promjenu smjera – prema jačanju domaće proizvodnje, stabilizaciji cijena hrane i zaštiti građana. Također su upozorili na probleme s dostupnošću plavog dizela za poljoprivrednike i ribare, što dodatno ugrožava proizvodnju.
„Bez dostupnog goriva nema proizvodnje hrane. To je pitanje nacionalne sigurnosti", naglasila je Bježančević.
SDP je poručio kako neće odustati od borbe za domaće proizvođače i kako će nastaviti zastupati njihove interese u Saboru, priopćio je SDP.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas