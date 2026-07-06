Dva Nobelovca u Zagrebu: AI može pomoći, a za zlouporabu krivci bi bili ljudi, a ne tehnologija

AI je alat koji može pomoći ljudima u donošenju odluka, kaže Mokyr. Smatra da će najveći problem, s kojim će se suočiti čovječanstvo u sljedećih 20 godina, biti nedostatak radne snage, te da bi umjetna inteligencija mogla pomoći da se to kompenzira. Istaknuo je i da bi bez umjetne inteligencije u bliskoj budućnosti bilo dosta poslova koje više nitko ne bi mogao ili želio obavljati. Te će poslove obavljati strojevi vođeni umjetnom inteligencijom, rekao je.