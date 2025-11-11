"U slučaju dojave o boravku osoba na otvorenom djelatnici Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo branitelje i osobe s invaliditetom odlaze na teren kako bi ih upoznali s mogućnostima i uvjetima smještaja. Tako su još 26. rujna u jutarnjim satima, tragom dojave o dvije starije gospođe koje danima spavaju u parku Bartola Kašića 8, obišli lokaciju. Po dolasku nisu zatekli gospođe već samo ostavljene stvari", objasnili su nam i nastavili: