Dvije beskućnice spavaju na zagrebačkoj zimi. Tko im može pomoći?
Problem beskućnika nanovo se otvorio u Zagrebu nakon slučaja na koji se medijima i Gradu požalio Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) zbog dvije beskućnice ispred Radničkog doma, u kojem im je sjedište.
Naime, žene danima borave na novopostavljenoj klupici ispred zgrade.
"Napominjemo kako se radi o starijoj i mlađoj osobi od kojih je starija vidno lošeg zdravstvenog stanja dok je mlađa nesusretljiva i nekooperativna za bilo kakvu komunikaciju i prihvaćanje pomoći. Pokušali smo razgovarati s njima i predložili im moguća privremena rješenja za situaciju u kojoj se trenutno nalaze", istaknuli su iz SSSH-a preko predsjednika Mladena Novosela pa dodali:
"Uputili smo ih u prenoćište u Ilici 29 i u Dom nade u Harambašićevoj 20), ali bezuspješno. Zatražili smo pomoć i od policije, na način da ih pokušaju ukloniti s ulice i zbrinuti, no i nakon njihove intervencije ništa se nije promijenilo."
"Obišli smo lokaciju"
Dodatno naglašavaju kako ne žele imati na savjesti moguće loše ishode ove situacije te da ne žele prihvatiti da navedene osobe provode noći na niskoj temperaturi.
"Predlažemo da Grad Zagreb hitno pronađe rješenje za zbrinjavanje gore navedenih osoba ili ukloni klupu na kojoj borave."
Odgovor Grada na ovu temu nije se dugo čekao, dostavili su nam ga pisanim putem.
"U slučaju dojave o boravku osoba na otvorenom djelatnici Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo branitelje i osobe s invaliditetom odlaze na teren kako bi ih upoznali s mogućnostima i uvjetima smještaja. Tako su još 26. rujna u jutarnjim satima, tragom dojave o dvije starije gospođe koje danima spavaju u parku Bartola Kašića 8, obišli lokaciju. Po dolasku nisu zatekli gospođe već samo ostavljene stvari", objasnili su nam i nastavili:
"S obzirom na to da su gospođe i dalje boravile na spomenutoj adresi, i 3. listopada u ranim jutarnjim satima su naše djelatnice obavile ponovljeni terenski izvid prilikom kojeg su zatekle gospođe no one su odbile bilo kakvu komunikaciju uz visok stupanj nesusretljivosti."
O tome su izvijestili područni ured Zavoda za socijalni rad kako bi poduzeli zakonite mjere i aktivnosti u kontekstu njihova zbrinjavanja i podrške u takvim teškim životnim situacijama.
"Pored toga, kontaktirali i smo udruge i građanske inicijative koje svakodnevno komuniciraju s beskućnicima. Napominjemo da niti njihovi predstavnici nisu uspjeli ostvariti kontakt s gospođama."
Izdvajanja za aktivnosti i pomoć
Podsjećaju da Grad izdvaja oko 410.000 eura, čime osigurava smještajne kapacitete u prihvatilištima za oko 130 beskućnika i to na dvije lokacije - u Velikoj Kosnici, gdje uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i u Sesvetskome Kraljevcu Caritas Zagrebačke nadbiskupije te uslugu prenoćišta u Kosnici s kapacitetom 42 kreveta.
"U prihvatilištima je korisnicima osigurana prehrana, briga o zdravlju, socijalno uključivanje te organiziranje drugih aktivnosti prema njihovim potrebama. Krajem 2023. otvoreno je prenoćište za beskućnike koje sada djeluje u Ilici 29. Obuhvaća noćenje, suhi obrok te topli napitak, a korisnicima su osigurani kuponi za korištenje Javnog kupališta Diana.
Prvi put smo im, uz druge socijalno ugrožene skupine, osigurali i provođenje sistematskih pregleda.
U Programu financiranja udruga iz područja pružanja socijalnih usluga za 2025. utvrđen je novi prioritet financiranja - stambena zajednica za beskućnike koju će pružati udruge financijski podržane od Grada Zagreba s 40.000 eura", kazali su iz Grada pa napomenuli za kraj:
"Osiguravamo i sredstva za rad boravaka za beskućnike u organizaciji Udruge Dom Nade u Harambašićevoj 20 te dva na istoj lokaciji u Ščitarjevskoj 11 Udruge Pet plus te Hrvatske mreže za beskućnike, za koje je u ovoj godini osigurano ukupno 130.000 eura."
