"Nakon dvodnevne drame zmija je konačno završila u našim rukama! Prekjučer smo primili dojavu jednog našeg sugrađanina iz Španskog da mu se zmija zavukla u automobil. Prostora za sumnju nije bilo! Čovjek je poslao i fotografiju. Naime, katkad ljudi prijavljuju samo neobičan šušanj ili u polumraku automobila vide rep neke životinje za koju se na kraju ispostavi da je miš. Gospodinu smo odmah rekli da je riječ o ribarici i objasnili najvažnije stvari o toj neotrovnoj zmiji. Naš kolega Dalibor iz terenske službe odjurio je pomoći mu.