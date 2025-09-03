"Okončana je dvodnevna drama", objavili su iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec.
"Nakon dvodnevne drame zmija je konačno završila u našim rukama! Prekjučer smo primili dojavu jednog našeg sugrađanina iz Španskog da mu se zmija zavukla u automobil. Prostora za sumnju nije bilo! Čovjek je poslao i fotografiju. Naime, katkad ljudi prijavljuju samo neobičan šušanj ili u polumraku automobila vide rep neke životinje za koju se na kraju ispostavi da je miš. Gospodinu smo odmah rekli da je riječ o ribarici i objasnili najvažnije stvari o toj neotrovnoj zmiji. Naš kolega Dalibor iz terenske službe odjurio je pomoći mu.
Čovjek je iz automobila iznio vrećice i sve ostale stvari kako bi olakšao potragu za životinjom, a naš Dalibor pozorno je promotrio svaki centimetar unutrašnjosti vozila. Dobro zna koja su mjesta zmijama omiljena za skrivanje, ali pregledao je i sva druga. Na kraju se osjećao poraženo. Zmiju pronašao nije. Gajio je nadu da je zmija uslijed te akcije sama odgmizala svojim putem. I onda ga je sinoć iznenadio poziv istog čovjeka! Gospodin je zmiju opazio u svojem stanu. Mirnu je večer ukućanima prekinulo neobično lajanje njihova psa.
Pas je naletio na nepozvanog gosta i alarmirao svoje ljude. Dalibor je gospodinu rekao da samo zatvori vrata sobe. Čim je došao, bacio je pogled okolo i ribaricu uočio ispod ormara. Bio je presretan što ju je konačno uhvatio! Mlada se zmija očito uvukla među stvari koje su iznesene iz vozila, te se kao slijepi putnik unijela u stan. Bila je posve zdrava pa smo je iste noći pustili u prirodu", napisali su.
