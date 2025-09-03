Pogledajte koliko danas koštaju školske torbe, pernice i bilježnice, a koliko su koštale prije 5 godina

No usporedba tih troškova od prije deset (školskih) godina i danas velikoj većini roditelja nije relevantna jer tadašnja djeca školskog uzrasta danas većinom to više nisu. Jedino oni koji su tada bili u nižim razredima osnovne škole sada će u završne razrede srednje škole. A troškovi za srednjoškolce donekle su manji jer za pretpostaviti je da njima ne trebaju anatomske torbe, nego jednostavni ruksaci, a također ni velike pernice s kompletom drvenih bojica i flomastera, nego one najobičnije u koju stanu obična ili tehnička olovka, gumica i šiljilo.