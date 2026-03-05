Dvojac kod Čakovca napao Egipćanina: Završili u zatvoru

Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Dvojica mladića u dobi od 22 i 26 godina osumnjičena su da su kod Čakovca iz mržnje zbog nacionalnog, odnosno etničkog podrijetla napala 35-godišnjeg Egipćanina i pritom ga lakše ozlijedila, a obojica su završila u varaždinskom zatvoru, izvijestila je u četvrtak policija.

Podijeli

Oglas

Napad se dogodio u subotu poslijepodne u Štefancu, gdje su osumnjičeni presreli 35-godišnjaka koji u Hrvatskoj boravi privremeno, počeli su vikati na njega i vrijeđati ga pogrdnim riječima zbog njegova nacionalnog, odnosno etničkog podrijetla.

Nakon verbalnog sukoba fizički su ga napali te mu oštetili mobitel kojim ih je pokušao fotografirati.

Ozlijeđenom Egipćaninu liječnička je pomoć pružena u Županijskoj bolnici Čakovec.

Policija dvojac sumnjiči za teške tjelesne ozljede u pokušaju, počinjene iz mržnje, te je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Mlađi muškarac je predan sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu koji mu je odredio istražni zatvor, dok se 26-godišnjak već nalazi u varaždinskom zatvoru nakon što mu je zbog prometnih prekršaja zadržavanje odredio Prekršajni odjel Općinskog suda u Čakovcu.