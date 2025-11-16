Oglas

"ljudi se boje prijavljivati"

Maja Sever: Mladići u crnom jajima gađaju taksije koje voze Nepalci

N1 Info
16. stu. 2025. 14:50
Novinarka, urednica i predsjednica Sindikata novinara Hrvatske te Europske federacije novinara Maja Sever na Facebooku je objavila da su joj prijatelji javili da je skupina mladića u Zagrebu jajima gađala taksi koji je vozio Nepalac. Istaknula je i da je čula da takvih događaja ima puno, no da ljudi ih se boje prijavljivati.

Maja Sever, predsjednica Europske federacije novinara u statusu je podijelila i da saznanje da takvih događaja ima "puno, no da ljudi ih se boje prijavljivati".

Prenosimo njenu objavu, potkrepljenu fotografijom mladića obučenih u crno koji po Zagrebu nose kartone jaja.

"Javila mi se draga prijateljica, kaže da je jučer ušla u taksi, Bolt, vozio je Nepalac. U jednom trenutku čuje udarac, drugi, treći... mladići u crnom su iz tramvaja gađali taksi. Onda mi prijatelj pošalje fotku. Onda saznajem da je ovakvih situacija mnogo više, ali ljudi ne žele objavljivati. Valjda se boje, valjda zbog hejta koji i sada slijedi.

Sve dok jednom neka npr. baka, baš možda baka jednog od ovih mladića, neće biti u jednom taksiju koji vozi Nepalac, a koji će nakon jednog, drugog, trećeg jaja izgubiti kontrolu nad vozilom i...

Možda netko od roditelja našim dečkima objasni koliko je to, za početak, opasno", napisala je Sever.

Index je policiji poslao poslali upit o događaju, na koji još nije odgovorila u trenutku objave članka.

Teme
maja sever mladići u crnom nepalci

