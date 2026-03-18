održivost i nafta
Ekskluzivno za N1: Daniel Gros uoči GPF Global konferencije u Zagrebu o zelenoj tranziciji i globalnim izazovima
Sutra se u zagrebačkoj Laubi održava GPF Global South-East Europe, konferencija koja okuplja političku i poslovnu elitu kako bi raspravljali o održivosti, energetici i geopolitičkim potresima. Suosnivač platforme Daniel Gros za N1 ističe: "Zelena tranzicija više se ne može zaustaviti, to su shvatili i u Pekingu i u Abu Dhabiju."
Zagrebačka Lauba sutra postaje središte rasprave o budućnosti gospodarstva jugoistočne Europe. Konferencija GPF Global South-East Europe, uz podršku UNIQA osiguranja, u fokus stavlja teme koje su, nakon recentnih sukoba na Bliskom istoku, postale prioritet nacionalnih sigurnosti i ekonomija – održivost i energetsku neovisnost.
U razgovoru za N1, suosnivač konferencije Daniel Gros naglasio je kako Europa prednjači u regulativi, ali da su trendovi održivosti postali globalni neumitni proces.
"Povratak na staro nije opcija"
Na pitanje vraća li se svijet starim oblicima energije uslijed globalnih kriza, Gros je jasan: trendovi su trajni.
"Ne smijemo zanemariti razdoblje kada je Trump bio na vlasti i povukao se iz brojnih inicijativa, ali ti će trendovi, posebno u Europi, uvijek ostati. Imamo toliko zakona u tom području da se smjer više ne može promijeniti. Industrija rješenje za energetske krize, koje se javljaju svakih nekoliko mjeseci, može pronaći isključivo u obnovljivim izvorima energije", poručuje Gros.
Impresivna lista sudionika: Od savjetnika Angele Merkel do Gorana Ivaniševića
Konferencija u Zagrebu nastavlja tradiciju započetu 2022. u Beču – spajanje svijeta politike, biznisa i civilnog društva. Među sutrašnjim govornicima ističu se:
- Peter Altmaier, dugogodišnji ključni ministar u vladi Angele Merkel;
- Yves Leterme, bivši belgijski premijer;
- Brojni regionalni ministri, poduzetnici i čelnici vodećih kompanija.
Poseban segment konferencije bit će posvećen leadershipu, gdje će o putu do vrha i osvajanju Wimbledona govoriti legendarni Goran Ivanišević.
Globalna perspektiva: Kina i Emirati u utrci za zelenu energiju
GPF Global nije fokusiran samo na Europu. Nakon uspjeha u Abu Dhabiju, planiraju širenje i na kinesko tržište. Gros ističe da su i najveći svjetski igrači shvatili kamo se kreće kapital."Kina danas prednjači u proizvodnji solarnih panela, a Emirati, iako dolaze iz naftne industrije, ulažu golema sredstva u nove tehnologije.
Moramo razmišljati i razgovarati globalno jer održivost nije lokalna tema. To je jedini način da ostvarimo pozitivan pomak", zaključio je Gros u razgovoru za N1.
